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В блогах: Самара не для пешеходов
Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача …
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24 января 2017, 05:48
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Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги
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23 января 2017, 06:51
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Самолет авиакомпании "Россия" был назван в честь Самары
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19 января 2017, 04:51
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Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
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18 января 2017, 10:39
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Топ-новости: В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ, изменились правила взимания коммунальных платежей, в Сызрани вагоны сошли с рельсов
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине.
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10 января 2017, 05:52
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Топ-новости: В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных, фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области, в Самаре подростки грабят тележки
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27 декабря 2016, 05:47
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Топ-новости: Александр Фетисов стал новым вице-губернатором, пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли, в Самаре пьяный водитель Cadillac разбил 8 машин
Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.
Какие вопросы будет курировать новый вице-губернатор, читайте здесь.
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13 декабря 2016, 05:47
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Топ-новости: Новое фото кабана с Ново-Садовой, путешествия во времени будут реальными, загадочный лабиринт на Марсе
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29 ноября 2016, 07:13