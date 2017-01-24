Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.

На реализацию проекта в прошлом году было предусмотрено лишь около 3 миллионов рублей. Когда начнутся работы по созданию …