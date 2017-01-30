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УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей
Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража. Как уже сообщала "ТЕРРА", предприниматели просили признать недействительным решение ФНС о привлечении их к ответственности …
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30 января 2017, 04:53
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Самара купит снегоплавильную станцию
В Самаре появится собственная снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами. Конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта объявил городской департамент управления имуществом. По условиям техзадания, концессионер обязуется осуществить инвестиции в строительство и пользование станцией. Предельный …
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30 января 2017, 04:14
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Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая
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27 января 2017, 09:54
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На ремонт самарских дорог выделят 1,8 млрд рублей
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25 января 2017, 01:05
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Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги
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23 января 2017, 06:51
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Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми
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16 января 2017, 06:34
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Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней. В первые дни 2017-го, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подробнее о происшествиях узнаете здесь.
В Самаре убиравший снег рабочий упал …
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9 января 2017, 06:52
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Топ-новости: В Самаре иномарка провалилась под асфальт; раскрыты особенности обновленного Renault Duster; названа дата исчезновения Земли
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской. Инцидент произошел в районе Струковского сада. Подробности аварии здесь.
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF. О других особенностях автоновинки читайте …
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26 декабря 2016, 07:45