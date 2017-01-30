Топ-новости: В Самаре иномарка провалилась под асфальт; раскрыты особенности обновленного Renault Duster; названа дата исчезновения Земли В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской. Инцидент произошел в районе Струковского сада. Подробности аварии



В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF. О других особенностях автоновинки читайте … Инцидент произошел в районе Струковского сада. Подробности аварии здесь Автоновинка будет построена на базе платформы CMF. О других особенностях автоновинки читайте