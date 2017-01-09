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Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей
Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.
Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. …
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27 декабря 2016, 06:30
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Топ-новости: В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных, фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области, в Самаре подростки грабят тележки
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27 декабря 2016, 05:47
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Самара может стать центром развития речного туризма России
Самара может стать центром развития речного туризма России. Об этом после встречи с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым рассказал корреспондентам «ТЕРРЫ» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной …
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27 декабря 2016, 01:26
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Топ-новости: В Самаре иномарка провалилась под асфальт; раскрыты особенности обновленного Renault Duster; названа дата исчезновения Земли
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской. Инцидент произошел в районе Струковского сада. Подробности аварии здесь.
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF. О других особенностях автоновинки читайте …
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26 декабря 2016, 07:45
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Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.
Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.
Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин …
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23 декабря 2016, 11:36
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Топ-новости: Смертельное ДТП в Сергиевском районе; в РФ набирает популярность мобильное приложение МВД; в Мексике обнаружен вход в параллельный мир
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19 декабря 2016, 06:56
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Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
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16 декабря 2016, 10:17