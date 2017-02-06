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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул
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31 января 2017, 11:19
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Топ-новости: Под Тольятти тепловоз протаранил Porsche Panamera GTS за 7,5 млн рублей; кольцевая развязка на Московском шоссе; «Мисс Самара 2017»
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом. Подробности аварии узнаете здесь.
Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре. В …
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30 января 2017, 06:50
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УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей
Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража. Как уже сообщала "ТЕРРА", предприниматели просили признать недействительным решение ФНС о привлечении их к ответственности …
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30 января 2017, 04:53
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Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги
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23 января 2017, 06:51
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Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми
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16 января 2017, 06:34
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Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней. В первые дни 2017-го, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подробнее о происшествиях узнаете здесь.
В Самаре убиравший снег рабочий упал …
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9 января 2017, 06:52