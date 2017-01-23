АвтоВАЗ предложил сотрудникам преклонного возраста добровольно уволиться в обмен на доплаты к пенсии. Их размер составит несколько тысяч рублей и будет варьироваться в зависимости от стажа работника.

Сейчас на автогиганте работают почти 2,5 тысяч специалистов предпенсионного возраста и столько же пенсионного. …