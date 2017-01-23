Мэрия Самары продлила на 9 месяцев - до 30 сентября 2017 года - срок ликвидации городского департамента потребительского рынка. Ранее предполагалось, что подразделение прекратит свою деятельность 30 декабря прошедшего года. Ликвидация предусматривает инвентаризацию имущества и увольнение работников. Мера обусловлена сокращениями расходов города на содержание чиновников. В департаменте работают более 30 человек. В перечне обязанностей ведомства значатся комплексное развитие городской системы торговли, общественного питания и бытового обслуживания; создание условий для обеспечения населения товарами; развитие межрегиональных связей с целью привлечения продовольственных ресурсов в торговую сеть города; защита прав и интересов потребителей.
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Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей
В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление …
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27 декабря 2016, 04:45
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Мэрия Самары займет 500 миллионов рублей
Соответствующие сведения содержатся на портале госзакупок, где были опубликованы результаты торгов. Речь идет об открытии пяти невозобновляемых кредитных линий по 100 миллионов рублей сроком на 730 дней.
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19 декабря 2016, 04:14
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Мэрия Самары готова потратить более 264 миллионов рублей на покупку квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
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9 декабря 2016, 02:18
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3 октября 2016, 04:13
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29 июля 2016, 11:40
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В Самаре запущена ликвидация департамента потребительского рынка и услуг
На сайте горадминистрации опубликовано постановление о ликвидации департамента потребительского рынка и услуг. Процесс должен быть завершен к 30 декабря 2016 года, указано в документе.
Сотрудников должны уведомить о предстоящем сокращении, после этого не ранее чем через 2 месяца состоятся увольнения.
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13 июля 2016, 02:31
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АвтоВАЗ получит на обучение сотрудников 185 млн рублей
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16 июня 2016, 04:12
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9 июня 2016, 01:23
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Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой
Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. …
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26 мая 2016, 08:14
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В Самаре назначен новый руководитель департамента потребрынка
Руководителем самарского гордепартамента потребительского рынка и услуг вместо уволенного Вадима Кирпичникова временно назначен Матлаб Искендеров. Он также является заместителем главы Ленинского района Самары и теперь будет совмещать две должности. Перед новым руководителем ведомства поставлена задача не только сохранить, но …
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17 апреля 2015, 02:39
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Вадим Кирпичников продолжает работать на посту руководителя департамента потребительского рынка и услуг Самары
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14 апреля 2015, 07:48