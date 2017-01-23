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Самолет авиакомпании "Россия" был назван в честь Самары
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19 января 2017, 04:51
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Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
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18 января 2017, 10:39
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В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова
Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера …
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18 января 2017, 05:10
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В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой
Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.
По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, …
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18 января 2017, 02:18
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Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми
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16 января 2017, 06:34
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Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней. В первые дни 2017-го, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подробнее о происшествиях узнаете здесь.
В Самаре убиравший снег рабочий упал …
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9 января 2017, 06:52
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Топ-новости: В Самаре иномарка провалилась под асфальт; раскрыты особенности обновленного Renault Duster; названа дата исчезновения Земли
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской. Инцидент произошел в районе Струковского сада. Подробности аварии здесь.
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF. О других особенностях автоновинки читайте …
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26 декабря 2016, 07:45
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Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.
Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.
Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин …
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23 декабря 2016, 11:36