В блогах: грузовики долбят дороги



"Весна – пора таяния снега и размыва дорог. Как-то так принято считать, что снег портит наше дорожное покрытие, и не только старое, но и свежеуложенное, - … Про грузовики, которые долбят самарские дороги, пишет блогер tolko_pra_vda."Весна – пора таяния снега и размыва дорог. Как-то так принято считать, что снег портит наше дорожное покрытие, и не только старое, но и свежеуложенное, - считает автор. -