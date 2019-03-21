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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее 
21 марта 2019, 08:11
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

На месте строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре стартовал один из важнейших этапов - устройство монолитных конструкций. Напомним, новый спортивный объект возводится на месте устаревшего и снесённого в 2018 году. Общий объем финансирования составит 2,7 млрд рублей. По 
21 марта 2019, 07:21
Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

В четверг, 21 марта, в областной столице вынесли приговор 69-летней женщине, которавя выкинула с балкона четырехлетнюю девочку. Служители Фемиды признали ее виновной и назначили наказание - девять лет лишения свободы и один год ограничения свободы. Также суд частично частично удовлетворил 
21 марта 2019, 05:43
В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы

В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы

Депутаты Самарской губдумы обсудили проект обращения в министерство просвещения России. Речь об идее, по которой из детского сада смогут исключать малышей, которые долгое время не посещают учреждение.

- В условиях нехватки мест в детских садах эта тема стала особенно актуальна. 
21 марта 2019, 05:05
В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая 
20 марта 2019, 11:43
В блогах: Всё идёт по плану ©

В блогах: Всё идёт по плану ©

Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили 
20 марта 2019, 11:38
В блогах: грузовики долбят дороги

В блогах: грузовики долбят дороги

Про грузовики, которые долбят самарские дороги, пишет блогер tolko_pra_vda.

"Весна – пора таяния снега и размыва дорог. Как-то так принято считать, что снег портит наше дорожное покрытие, и не только старое, но и свежеуложенное, - считает автор. - 
20 марта 2019, 11:29
За недостоверную информацию в Сети накажут рублем

За недостоверную информацию в Сети накажут рублем

Публиковать недостоверную информацию в интернете вскоре могут запретить. Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке фейковых новостей. Документ предполагает удаление любых искажающих факты сообщений. Это касается зарегистрированных сетевых СМИ и любых других интернет-сайтов. Не касается газет, телеканалов, радиостанций и новостных агрегаторов. 
 
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15 марта 2019, 10:55
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