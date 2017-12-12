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В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что в прошедшие выходные в нацпарке "Самарская Лука" прошла очередная ежегодная «Сороконожка». Это пеший 35-километровый поход по заповеднику. На выживание. На пределе сил. С мыслью дойти и больше никогда не повторять этого безумия. …
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12 декабря 2017, 01:01
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В блогах: про штрафы и эвакуаторы
Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?
"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле …
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11 декабря 2017, 07:53
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В блогах: История самарского марафонского движения
Блогер bepowerback рассказывает историю самарского марафонского движения.
"Раньше лыжные марафоны на пятьдесят километров у мужчин и тридцать километров у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто областных чемпионатов по лыжным гонкам. Чуть в стороне …
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11 декабря 2017, 07:04
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В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»
Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.
"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 …
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11 декабря 2017, 07:38
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В блогах: «Доктор Дно» выпустил видео про самарский дом-рашпиль
Блогер Антон Черепок поведал, что проект «Доктор Дно» продолжает «рубить рифмованную правду-матку о самарских событиях».
«В этот раз безумная история про покраску дома-рашпиля на проспекте Ленина. Который для нас памятник брутализма, а для кого-то - поверхность для рисунков. …
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5 декабря 2017, 12:19
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В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»
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1 декабря 2017, 12:44
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На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола
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1 декабря 2017, 10:48
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Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре
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22 ноября 2017, 02:21