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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В блогах: что осталось от самарского хлебозавода № 9
Блогер Евгений Синюков рассказал, что в Самаре начали разрушать последнее оставшееся здание на территории бывшего Куйбышевского/Самарского хлебозавода № 9. "Уникального предприятия, делавшего по-настоящему вкусный хлеб и дававшего большое количество рабочих мест жителям нашего города, больше нет. Здесь, видимо, будет …
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14 марта 2017, 06:32
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В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
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13 марта 2017, 11:23
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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
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13 марта 2017, 10:06
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина
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9 сентября 2016, 01:19
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К концу 2017 года в Самаре реконструируют Заводское шоссе
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1 сентября 2016, 05:14
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В Самаре нашли гранату во время ремонта теплотрассы
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25 августа 2016, 10:03