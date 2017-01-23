Жильцы дома №87 по улице Степана Разина были экстренно эвакуированы в ночь на 23 января. В воскресенье, около 23 часов, люди услышали, что стены их дома затрещали, в одной из квартир на 2-м этаже появились трещины, передает
samru.ru.
На место происшествия вызвали экстренные службы. Проведена эвакуация. 16 жильцов дома сначала разместили в местной поликлинике, затем они разъехались по своим близким.
Известно, что двухэтажное здание было построено в 1930-е. По предварительной информации, трещины появились только внутри комнат, без выхода на стены. В понедельник, 23 января, происшествие обсудят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.