Проблемный объект долевого строительства на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса в Самаре региональный минстрой предлагает достроить Поволжской строительной корпорации. Напомним, жилой дом на 180 квартир планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году. Здание возводила компания «Кросс». Строительство остановилось на стадии готовности 55%. При этом, все квартиры в недострое уже были проданы. Затем «Кросс» обанкротили. Объект даже не законсервировали. Руководитель компании ПОСКО Борис Ардалин сообщил корреспондентам телекомпании «ТЕРРА», что его предприятие приступит к работе только после того, как получит от мэрии Самары компенсационный участок за реализацию проекта. Пока предложений от горадминистрации нет. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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СОФЖИ больше не строит?
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6 февраля 2017, 12:50
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В Самаре вместо хлебозавода №9 могут построить гипермаркет «Лента»
Сеть гипермаркетов «Лента» проявила интерес к площадке бывшего самарского хлебоавода №9 на Московском шоссе. Ритейлер планирует построить там новый гипермаркет, сообщает «Самарское обозрение». Договор не подписан, по данным источника издания, переговоры находятся на завершающей стадии.
Как уже сообщала …
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2 февраля 2017, 01:24
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Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре
В Интернете опубликовано изображение нового ледового дворца, который планируют построить в Кировском районе Самары. Площадь нового объекта составит 7,5 га. Он будет представлять собой пятиуровневый многогранник. Как уже сообщала «ТЕРРА», проект прошел согласование Главгосэкспертизы.
На площадке с искусственным …
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31 января 2017, 04:53
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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
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30 января 2017, 10:07
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В центре Самары экстренно эвакуировали 16 жильцов треснувшего дома
Жильцы дома №87 по улице Степана Разина были экстренно эвакуированы в ночь на 23 января. В воскресенье, около 23 часов, люди услышали, что стены их дома затрещали, в одной из квартир на 2-м этаже появились трещины, передает samru.ru.
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23 января 2017, 10:08
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В блогах: самарский мертвец оказался долгожителем
Блогер shlomo_shmul пишет про заброшенный дом-долгожитель в центре Самары. "Сколько себя помню, всегда он был разрушен. А помню я себя с 4 лет. В 1974 году, проезжая мимо с родителями, удивлялся, что вот стоит дом, разрушенный от пожара, и …
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28 декабря 2016, 09:53
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Директора самарской компании "Горос", которого обвиняют в обмане дольщиков, судят по второму разу
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9 декабря 2016, 06:33
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В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии
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1 декабря 2016, 02:53
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Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится
Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье …
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25 ноября 2016, 09:43
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В Самаре из горящего дома эвакуировали 4 детей и 18 взрослых
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16 ноября 2016, 09:59
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В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря
До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят …
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5 октября 2016, 12:12
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Почти 100 самарских дольщиков получат жилье 15 лет спустя
94 самарских дольщика спустя 15 лет ожидания смогут справить новоселье.
В эксплуатацию сдаётся 14-этажный дом на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.
Его возведение началось ещё в 2001 году. Застройщик обанкротился, когда готовность объекта не превышала и 50%. Завершить строительство в течение …
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3 августа 2016, 04:10