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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
В Самаре вместо хлебозавода №9 могут построить гипермаркет «Лента»

В Самаре вместо хлебозавода №9 могут построить гипермаркет «Лента»

Сеть гипермаркетов «Лента» проявила интерес к площадке бывшего самарского хлебоавода №9 на Московском шоссе. Ритейлер планирует построить там новый гипермаркет, сообщает «Самарское обозрение». Договор не подписан, по данным источника издания, переговоры находятся на завершающей стадии.  

Как уже сообщала 
2 февраля 2017, 01:24
Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре

Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре

В Интернете опубликовано изображение нового ледового дворца, который планируют построить в Кировском районе Самары. Площадь нового объекта составит 7,5 га. Он будет представлять собой пятиуровневый многогранник. Как уже сообщала «ТЕРРА», проект прошел согласование Главгосэкспертизы.

На площадке с искусственным 
31 января 2017, 04:53
Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году

Достроить и ввести в эксплуатацию новое общежитие Самарского университета планируют уже в 2017 году. Об этом было заявлено на заседании наблюдательного совета вуза, которое состоялось в минувшую пятницу, 27 января. Место строительства уже определено – в районе пересечения улиц Гая 

30 января 2017, 10:07
В центре Самары экстренно эвакуировали 16 жильцов треснувшего дома

В центре Самары экстренно эвакуировали 16 жильцов треснувшего дома

Жильцы дома №87 по улице Степана Разина были экстренно эвакуированы в ночь на 23 января. В воскресенье, около 23 часов, люди услышали, что стены их дома затрещали, в одной из квартир на 2-м этаже появились трещины, передает samru.ru.
23 января 2017, 10:08
В блогах: самарский мертвец оказался долгожителем

В блогах: самарский мертвец оказался долгожителем

Блогер shlomo_shmul пишет про заброшенный дом-долгожитель в центре Самары. "Сколько себя помню, всегда он был разрушен. А помню я себя с 4 лет. В 1974 году, проезжая мимо с родителями, удивлялся, что вот стоит дом, разрушенный от пожара, и 
28 декабря 2016, 09:53
Директора самарской компании

Директора самарской компании "Горос", которого обвиняют в обмане дольщиков, судят по второму разу

На скамье подсудимых снова оказался Павел Постоловский. По версии следствия, он обманул 200 человек на 240 миллионов рублей. В течение трёх лет, с 2010 по 2013 годы, получал деньги на строительство дома на  пересечении улиц Советской и Черемшанской, но обещанные 

9 декабря 2016, 06:33
В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии

В Самаре для обвиняемой в обмане 700 дольщиков запросили 6 лет колонии

6 лет колонии и штраф 600 тысяч рублей. Такое наказание накануне предложила сторона обвинения для Валентины Бочеровой. Ей вменяют мошенничество и злоупотребление полномочиями на посту директора трех компаний – «Монтэк», «Зевс» и «Инвестстрой 2000».
1 декабря 2016, 02:53
Застройщик жилого микрорайона

Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится

Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье 

25 ноября 2016, 09:43
В Самаре из горящего дома эвакуировали 4 детей и 18 взрослых

В Самаре из горящего дома эвакуировали 4 детей и 18 взрослых

Во вторник, 15 ноября, самарские пожарные выезжали в Куйбышевский район Самары на тушение горящего здания. Возгорание произошло в многоквартирном доме №21 по улице Бакинской. Вызов поступил в 17 часов. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщил в ГУ МЧС России 

16 ноября 2016, 09:59
В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря

В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря

До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят 

5 октября 2016, 12:12
Почти 100 самарских дольщиков получат жилье 15 лет спустя

Почти 100 самарских дольщиков получат жилье 15 лет спустя

94 самарских дольщика спустя 15 лет ожидания смогут справить новоселье.

В эксплуатацию сдаётся 14-этажный  дом на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.

Его возведение началось ещё в 2001 году. Застройщик обанкротился, когда готовность объекта не превышала и 50%. Завершить строительство в течение 

3 августа 2016, 04:10
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