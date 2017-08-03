Сегодня утром в тольяттинской мэрии случился переполох. В департаменте градостроительной деятельности прошли обыски. Работали сотрудники ОБЭП, они изъяли документы. По предварительным данным, это связано с заведенным ранее уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве. В пресс-службе администрации данную информацию подтвердили, обещали в ближайшее время официально прокомментировать. "ТЕРРА" будет следить за развитием событий.
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Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти
Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу министерства управления финансами и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.
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21 июля 2017, 03:59
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На заводе «Тольяттиазот» идут обыски
На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы …
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4 апреля 2017, 02:24
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Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов
Мэрия Тольятти потратит 325 миллионов рублей на услуги по содержанию жилых кварталов в Автозаводском и Комсомольском районах, а также в микрорайоне Поволжский.
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29 марта 2017, 04:32
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В самарском минстрое рассказали о визите силовиков
В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.
Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается …
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24 ноября 2016, 01:11
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Самара: обыски в минстрое
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24 ноября 2016, 12:20
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В Самаре прошли обыски по делу о мошенничестве форекс-дилеров
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17 июня 2016, 03:52
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В Тольятти возобновилось строительство дороги на ул. 40 лет Победы
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6 июля 2015, 04:47
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Мэрия Тольятти объявила тендер на организацию обеда в честь Дня Победы
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8 апреля 2015, 07:51
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На Кировском рынке прошла выемка документов
По информации телерадиокомпании "ТЕРРА", в администрации Кировского вещевого рынка прошла выемка документов. Процедуру проводили налоговая инспекция и областной ОБЭП. Их интересовала финансово-хозяйственная документация. Известно, что уголовное дело возбуждено еще месяц назад. По какой статье, пресс-служба следственного комитета сообщить отказалась. Дирекция …
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25 декабря 2013, 12:02
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Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании "Теплант"
Во вторник, 25 декабря, в 16 часов завершилась налоговая проверка в компании "Теплант", которая продолжалась почти год, сообщил телерадиокомпании "ТЕРРА" председатель совета директоров предприятия Сергей Савельев. Накануне сотрудники Федеральной Налоговой службы по Самарской области совместно с УБЭП и МЧС проводили …
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26 декабря 2012, 10:02