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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу министерства управления финансами и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.
Губернские власти пытались опротестовать решения нижестоящих инстанций, которые обязали региональный бюджет компенсировать расходы мэрии Тольятти на 

21 июля 2017, 03:59
На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы 

4 апреля 2017, 02:24
Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 млн рублей на содержание жилых кварталов

Мэрия Тольятти потратит 325 миллионов рублей на услуги по содержанию жилых кварталов в Автозаводском и Комсомольском районах, а также в микрорайоне Поволжский.
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Заявки принимаются до 17 апреля, победитель торгов будет объявлен 24-го. Контракт с 

29 марта 2017, 04:32
В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.     

Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается 
24 ноября 2016, 01:11
Самара: обыски в минстрое

Самара: обыски в минстрое

В региональном минстрое и офисах компании «С.и.т.и», которая строит объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), идут обыски. Такая информация сегодня утром просочилась в электронные СМИ. Пока официально это не подтверждают ни в самом ведомстве, ни в следственном 

24 ноября 2016, 12:20
В Самаре прошли обыски по делу о мошенничестве форекс-дилеров

В Самаре прошли обыски по делу о мошенничестве форекс-дилеров

В разных регионах России прошли обыски в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров - Teletrade. В том числе в Самаре. Уголовные дела завели по статье «Мошенничество в крупном размере». По данным оперативников, в течение нескольких лет мошенники привлекали деньги 

17 июня 2016, 03:52
В Тольятти возобновилось строительство дороги на ул. 40 лет Победы

В Тольятти возобновилось строительство дороги на ул. 40 лет Победы

Работы по строительству дороги на ул. 40 лет Победы в Тольятти продолжились. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
 
Напомним, строить дорогу начали еще год назад. Этим летом подрядчик ООО "АВТ-Дорстрой" остановил работы. Мэрия планировала расторгнуть контракт и объявить новый аукцион, 
6 июля 2015, 04:47
Мэрия Тольятти объявила тендер на организацию обеда в честь Дня Победы

Мэрия Тольятти объявила тендер на организацию обеда в честь Дня Победы

Мэрия Тольятти объявила тендер на организацию обеда в честь Дня Победы. Цена контракта - 148 тыс. рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, торжественный обед должен пройти в кафе или ресторане 6 мая с 13:00 до 16:00. В нем примут участие 
8 апреля 2015, 07:51
На Кировском рынке прошла выемка документов

На Кировском рынке прошла выемка документов

По информации телерадиокомпании "ТЕРРА", в администрации Кировского вещевого рынка прошла выемка документов. Процедуру проводили налоговая инспекция и областной ОБЭП. Их интересовала финансово-хозяйственная документация. Известно, что уголовное дело возбуждено еще месяц назад. По какой статье, пресс-служба следственного комитета сообщить отказалась. Дирекция 

25 декабря 2013, 12:02
Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании

Налоговики и УБЭП изъяли документы в компании "Теплант"

Во вторник, 25 декабря, в 16 часов завершилась налоговая проверка в компании "Теплант", которая продолжалась почти год, сообщил телерадиокомпании "ТЕРРА" председатель совета директоров предприятия Сергей Савельев. Накануне сотрудники Федеральной Налоговой службы по Самарской области совместно с УБЭП и МЧС проводили 

26 декабря 2012, 10:02
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