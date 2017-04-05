Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ В Совете Федерации выступили против инициативы Госдумы об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. По мнению сенаторов, план по набору новичков в российскую армию и так выполняется. Кроме того, данное предложение кардинально расходится с курсом на постепенный переход …