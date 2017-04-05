В Госдуму внесут законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться соцсетями и обязывающий всех пользователей предъявлять паспортные данные при регистрации. Документ обяжет создавать аккаунты только под настоящими именами. В противном случае пользователю грозит штраф до трех тысяч рублей, социальная сеть за нарушение требований о сборе данных заплатит до 300 тысяч рублей. При этом на каждого гражданина в интернете положена только одна страница. За фейки с физлиц будут взыскивать до 5 тысяч рублей, с владельцев ресурса - до 300 тысяч. Новшество также предполагает введение запрета на информирование о несанкционированных акциях, рекламу курительных смесей, алкоголя, табака и оккультно-магических товаров, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
|
За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет
|
3 апреля 2017, 03:22
|
СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»
В РФ могут объявить «гаражную амнистию». Как сообщают отечественные информагентства, соответствующий законопроект разрабатывает Совет Федерации.
|
31 марта 2017, 09:36
|
Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ
|
27 марта 2017, 03:30
|
В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет
В Госдуму внесен законопроект о новшествах в УК РФ, которые подразумевают ужесточение наказания для стритрейсеров. Об этом сообщают РИА Новости.
|
27 марта 2017, 12:14
|
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях
В последнее время в России пользователи принялись массово закрывать свои профили в соцсетях, стараясь сохранить имеющуюся в них персональную информацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения.
|
3 февраля 2017, 10:06
|
Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий
В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
|
2 февраля 2017, 03:55
|
Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям
Ученые из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Сингапура создали особый алгоритм, который дает возможность определить семейное положение человека по лайкам и постам в социальных сетях. В перспективе этот способ позволит устанавливать психотип каждого пользователя.
|
1 февраля 2017, 01:37
|
Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила очередное обновление
Социальная сеть "Вконтакте" выпустила очередное обновление. На этот раз оно относится к скрытию альбомов.
|
25 января 2017, 11:47