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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет

За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет

Депутаты Госдумы выступили с законопроектом, который подразумевает лишение свободы сроком до 6 лет за кражу электроэнергии из объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на ТАСС.
По словам народных избранников, к таким деяниям, как кражи из нефте- 

3 апреля 2017, 03:22
СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»

СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»

В РФ могут объявить «гаражную амнистию». Как сообщают отечественные информагентства, соответствующий законопроект разрабатывает Совет Федерации.
По словам сенатора Дмитрия Шатохина, документ будет внесен уже в 2017 году. В регионах отмечена серьезная проблема с гаражными кооперативами в процессе проведения инвентаризации объектов 

31 марта 2017, 09:36
Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

В Совете Федерации выступили против инициативы Госдумы об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. По мнению сенаторов, план по набору новичков в российскую армию и так выполняется. Кроме того, данное предложение кардинально расходится с курсом на постепенный переход 

27 марта 2017, 03:30
В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет

В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет

В Госдуму внесен законопроект о новшествах в УК РФ, которые подразумевают ужесточение наказания для стритрейсеров. Об этом сообщают РИА Новости.
По замыслам авторов предполагаемых нововведений, грубое нарушение правил общественного порядка водителями станут наказывать штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, 

27 марта 2017, 12:14
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях

Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях

В последнее время в России пользователи принялись массово закрывать свои профили в соцсетях, стараясь сохранить имеющуюся в них персональную информацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Как отмечают эксперты, с некоторых пор участились случаи 

3 февраля 2017, 10:06
Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
Как стало известно,  пока новая функция работает некорректно. Таким образом, на 

2 февраля 2017, 03:55
Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям

Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям

Ученые из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Сингапура создали особый алгоритм, который дает возможность определить семейное положение человека по лайкам и постам в социальных сетях. В перспективе этот способ позволит устанавливать психотип каждого пользователя.
Как поясняют ученые, они в своей 

1 февраля 2017, 01:37
Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила очередное обновление

Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила очередное обновление

Социальная сеть "Вконтакте" выпустила очередное обновление. На этот раз оно относится к скрытию альбомов.
Как поясняют СМИ со ссылкой на разработчиков, решено добавить новую функцию, которая затронет только альбом с сохраненными фотографиями. В итоге все пользователи соцсети получат возможность ограничить 

25 января 2017, 11:47
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