Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства граждан. Ведомство считает, что признание физлиц неплатежеспособными может состояться быстрее и без участия арбитражного управляющего.
Нынешнее законодательство предполагает, что избавиться от обязательств по кредитам можно, имея задолженность более 500 тысяч рублей и срок просрочки в 3 месяца. Однако сам процесс банкротства проходит при участии юридических посредников и обходится в сумму до 150 тысяч рублей. Очень часто человек просто не в состоянии найти эту сумму. Подобная схема ставит должников в еще более тяжелое финансовое положение.
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