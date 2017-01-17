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Застройщика по госпрограмме

Застройщика по госпрограмме "Жилье для российской семьи" признали банкротом

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Застройщик жилого микрорайона

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Застройщик жилого микрорайона

Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится

Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье 

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Минэкономразвития РФ предложило ограничить рост тарифов ЖКХ

Минэкономразвития РФ предложило ограничить рост тарифов ЖКХ

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В документе указано, что больше всего нашим 

12 октября 2016, 01:57
Минэкономразвития хочет проводить контрольные закупки

Минэкономразвития хочет проводить контрольные закупки

Ведомство предлагает ввести поправки, которые бы разрешили ведомству проводить контрольные закупки в торговле и секторе услуг, пишут «Ведомости». Сейчас право на такие действия имеют только МВД, ФСБ, служба внешней разведки, таможня и ФСИН. Другим организациям это запрещено, они могут лишь 

18 мая 2016, 03:01
Российские эксперты продолжают делать прогнозы, когда страна преодолеет кризис

Российские эксперты продолжают делать прогнозы, когда страна преодолеет кризис

Согласно новому сценарию Минэкономразвития, который тиражируют федеральные СМИ, экономика выйдет из рецессии уже в 2017 году. Рост ВВП должен возобновиться при среднегодовой цене на нефть в 45 долларов за баррель, сейчас она торгуется в районе 40. В этом же случае 
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В Самарской области подорожали огурцы и сахар

В Самарской области подорожали огурцы и сахар

В Самарской области продолжают дорожать продукты. Огурцы за минувшую неделю выросли в цене почти на 3%. Столько же прибавил сахар. Вместе с тем на 2% подешевели куриные яйца. Это по данным регионального Минэкономразвития.

Медленно, но неуклонно растут цены и 
11 февраля 2016, 04:50
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