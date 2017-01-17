Застройщика по госпрограмме "Жилье для российской семьи" признали банкротом Арбитражный суд Самарской области признал банкротом "Инвестиционную компанию "Недвижимость". Эта фирма является застройщиком по госпрограмме "Жилье для российской семьи". Она должна была возвести два дома в микрорайоне "Березовка" в 7 километрах от Тольятти.

Как уже сообщала ТЕРРА, почти год как …