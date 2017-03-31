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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

В Новой Москве из окна выпал криминальный авторитет, известный в определенных кругах как Француз. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Следов борьбы в подъезде обнаружено не было. Как отмечает собеседник агентства, погибший долгое время 

14 марта 2017, 03:18
В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку

Во вторник, 14 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На улице Солнечной на 8-летнюю девочку наехал автомобиль Toyota Raw 4. Это случилось примерно в восемь часов утра. Иномаркой управлял 35-летний водитель.

«По предварительной версии полицейских, в 
14 марта 2017, 01:43
Сызранец выпал из окна 16-этажки

Сызранец выпал из окна 16-этажки

Вчера, 10 марта, вечером в Сызрани возле одного из домов по проспекту Королева был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома, передает ktv-ray.ru.
 
По предварительным данным, один из жильцов дома вышел на балкон 

11 марта 2017, 02:45
В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области. 

Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины 
10 марта 2017, 12:08
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в 
9 февраля 2017, 02:55
В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой

В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой

Вчера, 3 февраля, около 4 часов дня, по предварительным данным, с одного из этажей строящегося здания на Ново-Садовой в Самаре упал 57-летний мужчина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
Пострадавший получил множественные травмы, для него была вызвана "скорая 

4 февраля 2017, 06:15
В Самаре на девочку упала снежная глыба

В Самаре на девочку упала снежная глыба

Стало известно о новом пострадавшем от схода снега в Самаре. Инцидент произошел в четверг, 26 января. В скорую обратилась девочка-подросток, по предварительной информации, на нее с крыши дома упала снежная глыба. Это случилось около трех часов дня на улице Авроры. 
30 января 2017, 10:27
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
В Курске разбился канатоходец-экстремал

В Курске разбился канатоходец-экстремал

В Курске разбился канатоходец-экстремал, который попытался по проводам перейти с крыши одной девятиэтажки на другую. Об этой трагедии рассказывают отечественные агентства со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Чрезвычайное происшествие случилось на Майском бульваре. Мужчина решил преодолеть смертельно опасную дистанцию 

24 января 2017, 03:19
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
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