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Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко
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17 марта 2017, 03:39
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СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета
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14 марта 2017, 03:18
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В Самаре водитель Toyota Raw 4 сбил на зебре восьмилетнюю девочку
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14 марта 2017, 01:43
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Сызранец выпал из окна 16-этажки
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11 марта 2017, 02:45
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В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
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10 марта 2017, 12:08
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В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка
Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в …
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9 февраля 2017, 02:55
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В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой
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4 февраля 2017, 06:15
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В Самаре на девочку упала снежная глыба
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30 января 2017, 10:27
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Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса
Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил …
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27 января 2017, 09:44
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В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира
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26 января 2017, 05:13
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В Курске разбился канатоходец-экстремал
В Курске разбился канатоходец-экстремал, который попытался по проводам перейти с крыши одной девятиэтажки на другую. Об этой трагедии рассказывают отечественные агентства со ссылкой на региональное управление СК РФ.
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24 января 2017, 03:19
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В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина
Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.
Сообщается, что женщина …
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23 января 2017, 05:27