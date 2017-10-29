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Сметая все на пути: В самарский ресторан «У Вакано» влетела «Шкода»
Сегодня, 29 октября, у самарского ресторана «У Вакано» на Волжском проспекте произошло необычное ДТП.
Как передают в паблике «Дорога 63 – первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте», авария случилось днем.
Судя по всему, автомобилист потерял управление в условиях …
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29 октября 2017, 06:39
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Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью
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28 октября 2017, 04:32
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21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти
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28 октября 2017, 03:15
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В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб
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27 октября 2017, 03:09
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В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр
На базе самарской станции скорой медицинской помощи к ЧМ-2018 будет создан единый диспетчерский центр, сообщила пресс-служба регионального правительства. Новый центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Для обеспечения бесперебойной работы экстренной службы будут использовать …
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19 октября 2017, 12:11
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Для чемпионата мира в Самарской области купят новые машины скорой медицинской помощи
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8 сентября 2017, 09:44
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Самарским медикам купят новые машины
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22 августа 2017, 10:05
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Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды
Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение …
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22 июля 2017, 03:57