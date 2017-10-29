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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Сметая все на пути: В самарский ресторан «У Вакано» влетела «Шкода»

Сметая все на пути: В самарский ресторан «У Вакано» влетела «Шкода»

Сегодня, 29 октября, у самарского ресторана «У Вакано» на Волжском проспекте произошло необычное ДТП.

Как передают в паблике «Дорога 63 – первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте», авария случилось днем.

Судя по всему, автомобилист потерял управление в условиях 
29 октября 2017, 06:39
Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
28 октября 2017, 04:32
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В пятницу, 27 октября, в Самаре в результате ДТП разбился человек. 39-летний автомобилист на «Ладе Гранте» врезался в столб на обочине.

Авария произошла примерно в 7:30 на путепроводе «Смышляевский». Водитель был ранен. На «скорой» его отвезли в больницу, но 
27 октября 2017, 03:09
В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

На базе самарской станции скорой медицинской помощи к ЧМ-2018 будет создан единый диспетчерский центр, сообщила пресс-служба регионального правительства. Новый центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Для обеспечения бесперебойной работы экстренной службы будут использовать 

19 октября 2017, 12:11
Для чемпионата мира в Самарской области купят новые машины скорой медицинской помощи

Для чемпионата мира в Самарской области купят новые машины скорой медицинской помощи

В 2017 году в рамках программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» в Самарской губернии приобретут 21 машину скорой помощи. Они будут работать во время чемпионата мира по футболу – помогать обеспечивать медицинские мероприятия турнира. Затем технику 

8 сентября 2017, 09:44
Самарским медикам купят новые машины

Самарским медикам купят новые машины

Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику. Объявлен тендер на поставку 21 машины за 126 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Заказчик - областное казенное учреждение «Самарафармация». Согласно техзаданию, всего нужно поставить 10 машин экстренной 

22 августа 2017, 10:05
Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды

Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды

Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение 
22 июля 2017, 03:57
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