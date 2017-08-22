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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский дачник начал копать и наткнулся на снаряды времен ВОВ

Самарский дачник начал копать и наткнулся на снаряды времен ВОВ

В Самаре в дачном массиве Горелого хутора нашли боевые снаряды. На них наткнулся 33-летний мужчина, проводивший земляные работы на своем участке. Силовики оцепили опасную территорию. На место происшествия вызвали группу ОМОН управления Росгвардии по Самарской области. Саперы установили, что найденные 

22 августа 2017, 01:16
Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
13 августа 2017, 02:12
Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Под Самарой совершено нападение на бойца ОМОНа. Инцидент произошел на территории Волжского района во время рейда Росгвардии в тепличном хозяйстве.

Сотрудники ведомства проводили операцию по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Один из иностранцев, 30-летний мужчина, повел себя агрессивно и набросился 
4 августа 2017, 05:04
Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.

Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания 

3 августа 2017, 06:03
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.

Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

13-летний подросток разрисовал из баллончика машину соседу и не смог убежать

В Отрадном сотрудники Росгвардии поймали хулигана, который испортил машину местного жителя. Вандал оказался несовершеннолетним.

По данным ведомства, на подростка обратили внимание, потому что в ночное время он находился на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что ему 13 лет. На руках мальчика 

20 июля 2017, 02:42
На Ново-Вокзальной зарезали 18-летнего самарца

На Ново-Вокзальной зарезали 18-летнего самарца

Раскрыто убийство молодого самарца. 18-летний парень умер от ножевого ранения в субботу, 15 июля, в городской больнице.  Как установили полицейские, у потерпевшего произошел конфликт с незнакомцем на улице Ново-Вокзальной. После словесной перепалки один из мужчин достал нож. Подозреваемый  в совершении 

18 июля 2017, 09:07
Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.

Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, 
9 июля 2017, 04:47
В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.

По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В 

4 января 2017, 08:57
В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

Вчера, 1 января, около 11 часов утра около одного из домов по бульвару Гая Автозаводского района потребовалась медицинская помощь 16-летнему подростку, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение.
 
При каких 

2 января 2017, 05:38
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
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