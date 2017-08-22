Самарские следователи завели уголовное дело на 44-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии. Силовик был ранен ножом в грудь. Инцидент произошел в Промышленном районе в воскресенье, 20 августа. Ножевое ранение злоумышленник нанес патрульному около дома №11 по улице Калинина, сообщили в региональном управлении СК.
По версии следствия, подозреваемый совершил посягательство на жизнь военнослужащего второй патрульной роты войсковой части, в целях «воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». В больнице пострадавшему силовику оказали медицинскую помочь. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России и Росгвардии Самарской области.
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