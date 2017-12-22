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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

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«К 

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В Самаре задержаны предполагаемые похитители крышек от канализационных люков

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«В Советском районе Самары 

4 декабря 2017, 03:22
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