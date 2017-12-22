В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.
«Установив личность мужчины, сотрудники Росгвардии выяснили, что 36-летний местный житель с ноября текущего года находился в федеральном розыске. Представители УФСИН искали его как осужденного, уклонившегося от исправительных работ», - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.
Мужчину задержали и передали полицейским. Теперь беглецу предстоит встреча с сотрудниками системы исполнения наказаний.
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