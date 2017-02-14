В Тольятти составили портрет будущего главы города. Как сообщает гордума, кандидат на этот пост должен иметь в обязательном порядке высшее образование в области юриспруденции, экономики, финансов или управления; опыт работы не менее 5 лет на руководящих должностях в органах госвласти, 3-х лет - в сфере экономики и 5-ти - в качестве руководителя организации. Также претендент может представить документы о дополнительном профобразовании, награждении и присвоении почетных званий. Кроме того, предлагается учитывать отсутствие отметок о нахождении на учёте в наркодиспансере, а также прохождение службы в армии. Напомним, полномочия Сергея Андреева истекают в марте этого года. В ноябре 2014-го самарская областная дума отменила всенародные выборы мэров в городах региона.
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В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
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14 февраля 2017, 02:34
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской …
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29 октября 2016, 04:41
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29 октября 2015, 10:23
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23 июля 2015, 01:29
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Гордума Тольятти дала Андрееву шанс исправить ошибки в отчете
Городская дума Тольятти отказалась рассматривать отчет мэра Сергея Андреева о результатах его деятельности и возглавляемой им администрации за 2014 год. Депутаты посчитали, что в документе есть фактические и технические ошибки, а также не хватает данных. В частности, нет информации …
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4 июня 2015, 06:40