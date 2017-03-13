7
48
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ветераны АвтоВАЗа хотят видеть на посту главы города коренного тольяттинца

Ветераны АвтоВАЗа хотят видеть на посту главы города коренного тольяттинца

Ветераны АвтоВАЗа хотят, чтобы главой города стал коренной тольяттинец. Соответствующее требование бывшие сотрудники крупнейшего завода направили в адрес конкурсной комиссии и депутатов гордумы. По мнению ветеранов, сити-менеджером должен быть человек, который хорошо знает нужды автограда, разбирается в его экономике, понимает 

13 марта 2017, 12:53
ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

Оперативники самарского управления ФСБ накануне пресекли деятельность незаконной нефтебазы в селе Узюково в 17 километрах от Тольятти. Там на территории промышленной площадки оказались размещены сразу 16 нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой 

10 марта 2017, 04:43
Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти

В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент 
10 марта 2017, 03:55
Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти

Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти

В связи с ремонтными работами на трассе М-5 в районе Жигулевска и Тольятти изменится схема организации дорожного движения. Работы проводит ФКУ «Поволжуправтодор» на мосту через Волгу. Как уже сообщала "ТЕРРА", ремонт начался 1 марта.

Временная схема организации дорожного 
10 марта 2017, 10:34
В Тольятти составили портрет будущего главы города

В Тольятти составили портрет будущего главы города

В Тольятти составили портрет будущего главы города. Как сообщает гордума, кандидат на этот пост должен иметь в обязательном порядке высшее образование в области юриспруденции, экономики, финансов или управления; опыт работы не менее 5 лет на руководящих должностях в органах госвласти, 

14 февраля 2017, 04:58
В Тольятти назначат сити-менеджера

В Тольятти назначат сити-менеджера

В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
На первом в этом году заседании тольяттинской городской думы принято положение, согласно которому теперь сити-менеджера начнут определять по 

19 января 2017, 04:27
Посол Франции в России приедет в Тольятти

Посол Франции в России приедет в Тольятти

2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.

Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской 
29 октября 2016, 04:41
В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото

Сегодня, 29 октября, состоялось официальное открытие единой базы ОМОН, где будут работать и тренироваться 365 человек. Самарские бойцы переедут сюда до 15 ноября. В областном центре останется только подразделение СОБРа. Весь комплекс занимает 4,5 гектара, общая площадь зданий - 14,5 
29 октября 2015, 10:23
Вернут ли выборы мэра?

Вернут ли выборы мэра?

В Конституционный суд поступила жалоба, которая ставит под сомнение законность самой нормы, дающей возможность отменить прямые выборы мэра.

Открытые слушания о реформе местного самоуправления Конституционный суд проведет во вторник. Поводом стало обращение 90 депутатов Госдумы, которые посчитали, что прямое 
13 октября 2015, 01:12
В Самаре идет заседание комиссии по выбору главы города

В Самаре идет заседание комиссии по выбору главы города

В эти минуты в Самаре идет заседание комиссии по выбору главы города. На месте работает съемочная группа «ТЕРРЫ». Подробный сюжет о том, как это было, смотрите в выпусках новостей. А пока напомним: на пост главы Самары претендуют 8 человек. Среди 
13 октября 2015, 10:48
В Самаре завершен прием документов на участие в конкурсе на пост главы города

В Самаре завершен прием документов на участие в конкурсе на пост главы города

Документы подали 8 человек. Среди них глава администрации областной столицы Олег Фурсов, зампредседателя Самарской губернской думы либерал-демократ Михаил Белоусов, 56-летний пенсионер, бывший капитан полиции Равиль Сафин. Заявку подала Татьяна Карпова, которая в настоящее время занимает должность доцента кафедры социального управления 
12 октября 2015, 07:07
Мэр Тольятти впервые попал в рейтинг глав российских городов и регионов

Мэр Тольятти впервые попал в рейтинг глав российских городов и регионов

Сергей Андреев оказался в топе мэров российских промышленных центров впервые и сразу попал в середину списка, заняв 52-ю строчку рейтинга. Его позиция определяет место во "второй группе" руководителей.  

Впервые в рейтингах центральных городов конкуренцию региональным столицам составили сразу 
23 июля 2015, 01:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна