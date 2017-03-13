13 марта в Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города. Срок полномочий Сергея Андреева истек 12 марта. Нового руководителя Автограда теперь будет выбирать конкурсная комиссия, половину кандидатов которой представит муниципалитет, половину - губернатор. Утверждать кандидатуру предстоит депутатам тольяттинской Думы. Такой порядок в регионе был установлен в ноябре 2014 года Самарской губдумой. Андреев стал последним градоначальником, прошедшим всенародное голосование. Отметим, эксперты называют его в числе основных претендентов на освободившийся пост.
|
Ветераны АвтоВАЗа хотят видеть на посту главы города коренного тольяттинца
Ветераны АвтоВАЗа хотят, чтобы главой города стал коренной тольяттинец. Соответствующее требование бывшие сотрудники крупнейшего завода направили в адрес конкурсной комиссии и депутатов гордумы. По мнению ветеранов, сити-менеджером должен быть человек, который хорошо знает нужды автограда, разбирается в его экономике, понимает …
|
13 марта 2017, 12:53
|
ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти
Оперативники самарского управления ФСБ накануне пресекли деятельность незаконной нефтебазы в селе Узюково в 17 километрах от Тольятти. Там на территории промышленной площадки оказались размещены сразу 16 нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой …
|
10 марта 2017, 04:43
|
Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти
В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент …
|
10 марта 2017, 03:55
|
Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти
В связи с ремонтными работами на трассе М-5 в районе Жигулевска и Тольятти изменится схема организации дорожного движения. Работы проводит ФКУ «Поволжуправтодор» на мосту через Волгу. Как уже сообщала "ТЕРРА", ремонт начался 1 марта.
Временная схема организации дорожного …
|
10 марта 2017, 10:34
|
В Тольятти составили портрет будущего главы города
|
14 февраля 2017, 04:58
|
В Тольятти назначат сити-менеджера
В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
|
19 января 2017, 04:27
|
Посол Франции в России приедет в Тольятти
2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.
Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской …
|
29 октября 2016, 04:41
|
В строительство базы ОМОН в Тольятти вложен 1 миллиард рублей, есть фото
|
29 октября 2015, 10:23
|
Вернут ли выборы мэра?
В Конституционный суд поступила жалоба, которая ставит под сомнение законность самой нормы, дающей возможность отменить прямые выборы мэра.
Открытые слушания о реформе местного самоуправления Конституционный суд проведет во вторник. Поводом стало обращение 90 депутатов Госдумы, которые посчитали, что прямое …
|
13 октября 2015, 01:12
|
В Самаре идет заседание комиссии по выбору главы города
|
13 октября 2015, 10:48
|
В Самаре завершен прием документов на участие в конкурсе на пост главы города
Документы подали 8 человек. Среди них глава администрации областной столицы Олег Фурсов, зампредседателя Самарской губернской думы либерал-демократ Михаил Белоусов, 56-летний пенсионер, бывший капитан полиции Равиль Сафин. Заявку подала Татьяна Карпова, которая в настоящее время занимает должность доцента кафедры социального управления …
|
12 октября 2015, 07:07
|
Мэр Тольятти впервые попал в рейтинг глав российских городов и регионов
|
23 июля 2015, 01:29