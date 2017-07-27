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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился 

27 июля 2017, 03:36
В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
 
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти 
26 июля 2017, 10:36
Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель 

25 июля 2017, 05:08
Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. 
25 июля 2017, 02:27
В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

Сызранские ребята из творческой студии «Своими ногами» опубликовали на канале в YouTube третье видео о своем экономном путешествии по Европе.

В новом ролике наши земляки рассказали о жизни в Дании, а именно в её столице – Копенгагене, где они 
24 июля 2017, 10:54
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань

Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань

В Сызрани по социальным сетям и в средствах массовой информации распространилось сообщение о розыске сбежавшего хорька. Он пропал в районе городского автовокзала. Владелец маленького хищника сообщил, что  зверек сбежал из квартиры дома на улице Красная. Предположительно, он выпрыгнул на улицу 

24 июля 2017, 08:04
В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»

В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»

Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.

«Охотников 
23 июля 2017, 05:08
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