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Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек
В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился …
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27 июля 2017, 03:36
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В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак
Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти …
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26 июля 2017, 10:36
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Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой
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25 июля 2017, 05:08
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Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек
Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. …
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25 июля 2017, 02:27
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В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген
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24 июля 2017, 10:54
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Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью
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24 июля 2017, 03:21
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Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань
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24 июля 2017, 08:04
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В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»
Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.
«Охотников …
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23 июля 2017, 05:08