В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и попросил менеджера оформить кредит.
Пока сотрудница оформляла документы, злоумышленник, угрожая ей, похитил 25 тысяч рублей и с места происшествия скрылся.
Вскоре по подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимого жителя села Жигули. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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