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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти загорелся асфальтный завод

В Тольятти загорелся асфальтный завод

Вчера, 7 мая, вечером в Тольятти случился пожар на одном из местных предприятий. Возгорание зафиксировали на территории асфальтного завода, передает 63.ru
Очевидцам ЧП удалось сфотографировать пламя. По их словам, возгорание имело значительный масштаб.
Как отмечает портал, это не единственное 
8 мая 2017, 09:01
Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.

Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать 
5 мая 2017, 05:21
Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать 
5 мая 2017, 05:14
Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Сотрудники тольяттинской фирмы слили фенол на арендованном земельном участке по улице Никонова, сообщили в городской прокуратуре. Нарушение выявили в ходе совместной проверки со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.

За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. 

4 мая 2017, 11:06
Российский рынок микрофинансовых организаций ждет масштабное сокращение

Российский рынок микрофинансовых организаций ждет масштабное сокращение

Такой прогноз дают эксперты в связи с представленными на согласование Центробанка новыми стандартами для компаний микрозаймов, ужесточающими требования по защите прав клиентов и управлению рисками. Доступность для граждан кредитов пусть под высокий процент, но «до зарплаты» оказалась под вопросом.
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26 апреля 2017, 05:57
В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на 

9 апреля 2017, 06:20
Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

В полицию Тольятти обратились продавцы одного из местных магазинов. Они сообщили о грабеже в торговом центре, расположенном на улице Ленина.
 
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из посетительниц схватила с витрины бальзам для волос и шампунь и 

8 апреля 2017, 12:00
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
Попытка ограбления была совершена в юго-западном районе Москвы, на улице Азовской. Преступники с топорами ворвались в торговую точку в девять 

16 февраля 2017, 10:20
Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка

Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"

Речь идет об офисе, расположенном на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. По оперативным данным, 3 февраля в 16:25 в кредитное учреждение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Украли 3 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. А потом скрылись 

7 февраля 2017, 03:08
В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)

В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)

Вчера, 14 октября, в 19:40 в Тольятти был ограблен офис быстрых займов "Деньги мигом", расположенном по улице Карла Маркса, дом 78 (напротив ТРЦ «Космос»). «Кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в полицию», - обращаются к горожанам в группе «Паблик Тольятти» 
15 октября 2016, 06:16
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