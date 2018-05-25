В Самаре собираются приватизировать 38 муниципальных объектов. Мэрия рассчитывает получить за них 57 миллионов рублей. По словам чиновников, все имущество находится в ненадлежащем состоянии, поэтому спрос на него невелик. В частности, в этом году через торги удалось найти покупателя только на 3 объекта из выставленных 26. В плане приватизации стоят по 7 помещений в Промышленном и Самарском районах, по 5 - в Кировском и Октябрьском, по 3 - Красноглинском и Советском, 2 - в Ленинском, по одному - в Железнодорожном и Куйбышевском.
По данным из открытых источников, ежегодно мэрия Самары приватизирует порядка 35-40 объектов муниципального имущества. Примерно половина из выставленных на продажу помещений находятся в подвалах и на цокольных этажах памятников культуры регионального значения. Как правило, их выкупают различные предприниматели для развития бизнеса.
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