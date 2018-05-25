Часть госимущества в Самарской области приватизируют Ряд объектов, находящихся в Самарской области, включены в прогнозный план приватизации госимущества на 2017-2019 годы. Этот документ накануне был опубликован на сайте российского кабмина.

По прогнозам чиновников, ежегодные поступления в бюджет составят 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Всего в перечне …