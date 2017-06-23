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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!

Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!

25 июня в самарском парке имени Гагарина состоится праздник «День Молодежи». Генеральный информационный партнер  - радиостанция «Русское Радио в Самаре» и телерадиокомпания «ТЕРРА». В 2017 году «День молодежи» пройдет под девизом: «Живи ярко!». Праздник  начнется в 12:00.

Свои вокальные 
16 июня 2017, 06:07
14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. 

14 июня 2017, 01:51
Самара отпраздновала День России

Самара отпраздновала День России

Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали 

13 июня 2017, 02:02
«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

9 июня 2017, 05:41
Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго». Предпоказ состоится в Самаре 20 июня в кинотеатре «Киномост» по адресу: Московское шоссе, 17.

Главный герой чудом избежал смерти, чтобы 
9 июня 2017, 05:02
500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

На самарской набережной состоялся необычный забег на 5 километров. Организатор акции "Добрый бег" - благотворительный фонд "Русфонд". Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции, и в общем зачете пробежали 2,5 тысячи километров. В 

2 мая 2017, 12:14
Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

В Самаре прошли веселые и яркие соревнования самых маленьких спортсменов. В одном из торгово-развлекательных центров города состоялся «Бэби-кросс», в котором приняли участие более 80 юных самарцев - в возрасте от семи месяцев до двух лет.

Преодолевать заданную дистанцию в 
24 апреля 2017, 04:16
В Самаре в День молодежи состоится бесплатный концерт Cheese People

В Самаре в День молодежи состоится бесплатный концерт Cheese People

Появилась программа Дня молодежи, который состоится в Самаре 25 июня в парке имени Гагарина. Начало – в 12:00. В рамках праздника пройдут спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы и концерт. Всего будет работать восемь площадок. На стадионе состоится турнир по мини-футболу и 

22 июня 2016, 04:58
Алкоголь в Самаре в субботу продавать не будут

Алкоголь в Самаре в субботу продавать не будут

В субботу, 27 июня, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. Согласно региональному закону, продавать алкоголь в этот день запрещается.

Напомним, всего в списке «безалкогольных» дней - пять дат. Помимо Дня молодежи в него включены День защиты детей (1 
24 июня 2015, 03:23
В Самаре отпраздновали День молодежи

В Самаре отпраздновали День молодежи

Несмотря на ненастную погоду, концерт, посвященный Дню молодежи, в субботу, 28 июня, собрал у монумента «Ладья» сотни молодых людей. Именно они приняли участие в разработке программы праздника.

Татьяна Шестопалова, руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации г.о. Самара:
- Они 

30 июня 2014, 12:17
В Самаре 28 июня отметят День молодежи

В Самаре 28 июня отметят День молодежи

В 12:00 28 июня на набережной у стелы «Ладья» пройдет праздник, приуроченный ко Дню молодежи.
Посетителей мероприятия ожидают спортивные состязания и пляжные диджей-сеты, а также показательные выступления спортсменов, мастеров паркура и трикинга, турнир по компьютерным играм и конкурс «ВелоСамараЛеди-2014».
В 
27 июня 2014, 11:20
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