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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!
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22 июня 2017, 04:13
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Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник
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19 июня 2017, 06:52
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Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!
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16 июня 2017, 06:07
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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера
Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51
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Самара отпраздновала День России
Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали …
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13 июня 2017, 02:02
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«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!
Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
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9 июня 2017, 05:41
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!
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9 июня 2017, 05:02
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500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции
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2 мая 2017, 12:14
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Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов
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24 апреля 2017, 04:16
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В Самаре в День молодежи состоится бесплатный концерт Cheese People
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22 июня 2016, 04:58
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Алкоголь в Самаре в субботу продавать не будут
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24 июня 2015, 03:23
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В Самаре отпраздновали День молодежи
Несмотря на ненастную погоду, концерт, посвященный Дню молодежи, в субботу, 28 июня, собрал у монумента «Ладья» сотни молодых людей. Именно они приняли участие в разработке программы праздника.
Татьяна Шестопалова, руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации г.о. Самара:
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30 июня 2014, 12:17
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В Самаре 28 июня отметят День молодежи
В 12:00 28 июня на набережной у стелы «Ладья» пройдет праздник, приуроченный ко Дню молодежи.
Посетителей мероприятия ожидают спортивные состязания и пляжные диджей-сеты, а также показательные выступления спортсменов, мастеров паркура и трикинга, турнир по компьютерным играм и конкурс «ВелоСамараЛеди-2014».
В …
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27 июня 2014, 11:20