500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции На самарской набережной состоялся необычный забег на 5 километров. Организатор акции "Добрый бег" - благотворительный фонд "Русфонд". Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции, и в общем зачете пробежали 2,5 тысячи километров. В …