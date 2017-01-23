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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж 

13 января 2017, 03:19
Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться  еще 

11 января 2017, 02:33
В центре Самары может появиться экономжилье

В центре Самары может появиться экономжилье

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министр строительства региона Александр Баландин обсуждали планы по жилой застройке территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗиМ. Самарская область может войти в федеральную программу содействия регионам при освоении промышленных зон. Речь идет о создании 

11 января 2017, 11:49
Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации

Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных 

27 декабря 2016, 05:48
Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Документ до сих пор не может пройти межведомственное согласование. У Минпромторга возникли разногласия с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития  — они касаются торгов на получение прав аренды предпринимателями. По данным Росстата, на конец 2015 года в РФ насчитывалось более 220 

19 декабря 2016, 11:56
В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.

Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в 

16 декабря 2016, 02:24
Владимир Гутенев возглавил Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Госдуме

Владимир Гутенев возглавил Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Госдуме

Владимир Гутенев займется вопросами импортозамещения в медицине. Избранный в федеральный парламент от Самарской области первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» возглавил созданный при Думе Экспертный совет 

6 декабря 2016, 12:36
Владимир Гутенев возглавил думскую комиссию по вопросам ОПК

Владимир Гутенев возглавил думскую комиссию по вопросам ОПК

Новый парламентский орган создан по поручению президента Российской Федерации в целях формирования нового облика отечественной оборонной промышленности как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики.
Владимир Гутенев займется законодательной поддержкой предприятий оборонно-промышленного комплекса. Избранный в федеральный парламент от Самарской области первый заместитель председателя 

30 ноября 2016, 12:49
В Самару приехала делегация из южнокорейского города Тхонъён

В Самару приехала делегация из южнокорейского города Тхонъён

Вчера делегацию из Южной Кореи приняли в мэрии. Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере культуры, туризма и образования. Есть предложение организовать в Самаре культурный центр, где горожане смогут познакомиться с историей, традициями и кухней Азии. Заместитель мэра Тхонъёна - Чжон 

18 мая 2016, 11:35
В работе «iВолги-2015» примут участие 3 иностранные делегации

В работе «iВолги-2015» примут участие 3 иностранные делегации

До старта молодежного форума Приволжского федерального округа "Иволга" осталось два дня. На фестивальной поляне Мастрюковских озер завершается работа по подготовке к проведению крупнейшего слета талантливой молодежи, на который на сей раз приедут сразу три иностранные делегации. Представление некогда заявленных на 
15 июня 2015, 05:18
В Самарскую область прибыла делегация из Республики Крым

В Самарскую область прибыла делегация из Республики Крым

Представители Сакского района Республики Крым нанесли ответный визит в Самарскую область. 16 апреля в Кинель-Черкасском районе они ознакомились с работой местных органов власти, организацией малого и среднего бизнеса. Информационно-программный комплекс крымские социальные работники увидели впервые. С помощью этой установки можно 

17 апреля 2014, 03:34
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