Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
С руководителем администрации президента России Антоном Вайно обсудили ход исполнения майских указов президента Владимира Путина, а также итоги социально-экономического развития региона в 2016 году. Поднимались вопросы формирования областного бюджета. Стороны также обговорили подготовку к чемпионату мира по футболу, строительство инфраструктурных объектов.
Кроме того, губернатор встретился с руководителями политических фракций и комитетов Государственной думы. В частности, была рассмотрена возможность дополнительного финансирования региона и его участие в целевых федеральных программах. Особое внимание уделили поддержке промышленности, предпринимательства и вопросам социальной сферы.
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