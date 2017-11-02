В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых структур, лидеры политических партий, деятели науки, образования и культуры. Посетил его и глава 63 региона Дмитрий Азаров.
|
Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»
|
2 ноября 2017, 04:39
|
Кладбище домашних роботов открылось в Москве
В российской столице анонсировали появление так называемого Кладбища домашних роботов. Оно начало функционировать в технопарке «Физтехпарк». Как рассказывают отечественные СМИ, пришедшее в негодность электронное оборудование сюда может принести любой желающий. А далее электронные помощники смогут получить вторую жизнь и принести …
|
2 ноября 2017, 11:27
|
На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей
|
2 ноября 2017, 09:16
|
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. Они обсудили реализацию совместных проектов на территории Самарской области, инвестиционную программу РЖД и обеспечение перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу.
|
1 ноября 2017, 05:32
|
Поставщиков АвтоВАЗа поддержат
Врио губернатора Дмитрий Азаров посетил конференцию поставщиков комплектующих для автомобилей тольяттинского автоконцерна. В ней также приняли участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. На мероприятии обсудили увеличение доли отечественных запчастей в автомобилях, а также необходимую …
|
1 ноября 2017, 12:41
|
Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября
Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий …
|
31 октября 2017, 10:11
|
Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ
|
30 октября 2017, 06:56
|
В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I
|
25 октября 2017, 03:29