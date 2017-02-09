Известный предприниматель, бывший владелец жигулевского завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов признан банкротом. Соответствующее решение принял арбитражный суд Самарской области.
С иском о несостоятельности обратился сам Кожухов. Бизнес он развивал на заемные средства под личное поручительство. Накопил более 800 миллионов рублей долга. В отношении банкрота введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев. Если собственности не обнаружат, долги спишут.
Напомним, «Энерготехмаш», некогда один из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа, попал в сложную ситуацию во время кризиса 2008 года. Собственники предприятия не смогли вернуть кредиты, полученные в рамках программы модернизации. Четыре года назад завод обанкротили и открыли конкурсное производство.
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