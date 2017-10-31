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Состав «Крыльев Советов» укрепят еще одним игроком
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30 октября 2017, 12:43
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Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»
Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для …
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20 октября 2017, 09:45
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«Они будут счастливы»: комментарии после матча «Крылья Советов» - «Ротор»
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16 октября 2017, 01:54
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Сызранским футболистам найдут денег
Пресс-секретарь областного Минспорта Павел Сещенко прокомментировал в "Фейсбуке" скандальную ситуацию с финансированием футбольного клуба "Сызрань-2003". "В СМИ начала тиражироваться информация о невыполнении ведомством своих обязательств по финансированию команды, - пишет автор. - Якобы в начале года оно заключило соглашение …
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13 октября 2017, 09:16
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«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»
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25 сентября 2017, 07:50
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Большое интервью с полузащитником «Крыльев Советов» Аланом Чочиевым!
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18 сентября 2017, 12:41