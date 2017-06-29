|
Вот это кадры! Каждый второй самарец идет работать не по специальности
|
28 июня 2017, 12:43
|
Бросай работу: Глава Alibaba предсказал четырехчасовой трудовой день
|
23 июня 2017, 07:17
|
Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет
|
7 июня 2017, 10:07
|
Самозанятых самарцев подробно опишут в новом законе
Минюст России начал разработку законопроекта о самозанятых россиянах. Документ устанавливает разграничение данной категории граждан на индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих на основании трудового договора. К самозанятым предлагают относить физлица, которые самостоятельно, без наёмных работников, предоставляют любые услуги, направленные на получение …
|
30 мая 2017, 11:56
|
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!
|
26 апреля 2017, 03:32
|
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»
Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в …
|
19 апреля 2017, 04:30
|
Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»
|
12 апреля 2017, 04:57
|
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
|
6 апреля 2017, 03:12
|
Исследование: дресс-код в Самаре стал нормой
Каждый третий самарец соблюдает дресс-код, утверждают специалисты службы исследований Зарплата.Ру на основании проведенного в столице губернии опроса.
|
15 июля 2016, 10:26
|
На Каннскую премьеру не пустили женщин в обуви без каблука
Премьера фильма «Кэрол» на Каннском фестивале была омрачена скандалом. Охрана отказалась пускать в зрительный зал нескольких дам, на ногах которых не оказалось туфель на высоких каблуках. Как выяснилось, балетки являются нарушением правил дресс-кода, предъявляемых организаторами знаменитого кинофорума.
Несколько женщин …
|
20 мая 2015, 04:14
|
В ЗАГСах России предложили ввести дресс-код
В законодательном собрании Санкт-Петербурга родилась очередная инициатива, направленная на воспитание нравственности и поддержку семейных ценностей. Питерские парламентарии предлагают ввести дресс-код в ЗАГСах.
Молодоженам и гостям, по мнению законотворцев, следует приходить на церемонию бракосочетания исключительно в традиционных нарядах. Поводом для этого стала …
|
13 ноября 2014, 11:45
|
Новости самарских блогов: мини-юбки окажутся вне закона?
|
9 сентября 2014, 05:46