Россиянам предсказывают много дешевой гречки В России в ближайшее время ожидается "грандиозный обвал цен на гречиху" из-за рекордного урожая культуры, прогнозируют в Российском зерновом союзе. По данным Минсельхоза, уборка пока ещё не завершена, но уже ясно, что ее объемы могут достигнуть 1 млн 600 тысяч …