Всемирный день качества отметили в Самаре. В региональной столице в рамках «круглого стола» эксперты в области экономики, торговли и сельского хозяйства обсудили, как в губернии соблюдаются нормы при изготовлении товаров и какой продукции на прилавках сейчас больше - местной или привозной.
Среди товаров местного производство больше всего на самарских прилавках хлебобулочных изделий, сезонных овощей и фруктов. Доля молочной продукции 36%. Говядины - 17, свинины - 24, мяса птицы - 12 и баранины - всего 8%. То есть абсолютное большинство продуктов привозят в губернию из других регионов страны и из-за рубежа. В то же время качество того, что изготавливают в области, заметно улучшилось, отмечают эксперты. Например, в молоке за последние два года ни разу не выявили наличие пестицидов. Однако некоторые компании продолжают подменять молочный жир растительным.
- Вопрос для области остается сложным. Основными производителями Самарской области, допускающими выпуск в обращение некачественной молочной продукции, являются ООО «Млечный путь», Молочная индустрия, Молинвест, Молпромсервис, - рассказала Елена Глинская, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Самарской области
Тем не менее, большинство потребителей отдает предпочтение местной продукции, а не привозной.
- Свое, родное надежнее по этой логике. Если брать какие-то импортные товары, то наши больше мне нравятся. По вкусу и качеству, - поделилась Екатерина Контырева, покупатель с корреспондентом "ТЕРРЫ".
Представители регионального минсельхоза отметили, что в области сейчас действует более 20 мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, направленных на увеличение производства продукции в нашем регионе.
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