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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре
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29 марта 2017, 05:07
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Ученые рассказали, когда часть Европы уйдет под воду
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27 марта 2017, 03:26
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Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка
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25 марта 2017, 04:57
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В Самаре станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета
Станцию метро «Российская» в Самаре временно закрывали из-за сообщения о подозрительном предмете. Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта, сообщает 63.ru. Около касс нашли бесхозный пакет. Всех людей попросили покинуть станцию. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. …
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17 марта 2017, 11:10
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Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области
Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", …
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16 марта 2017, 04:12
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В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
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1 марта 2017, 01:09
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Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными
В Самарскую область придет большая вода. Специалисты полагают, что населенные пункты двадцати двух муниципальных районов губернии могут оказаться под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе первого в этом году заседания межведомственной противопаводковой комиссии региона.
Дождливая осень, снежная зима и …
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9 февраля 2017, 02:44
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Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана
Ирландские и американские ученые в самое ближайшее время прогнозируют катастрофическое увеличение уровня воды в Мировом океане. По словам экспертов, потепление океана автоматически повлечет за собой потоп. Об этом рассказывается на страницах авторитетного издания Science.
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20 января 2017, 10:09
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Уровень воды в Волге у Самары снизился до 30,2 м
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30 мая 2016, 01:11
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В Японии эвакуировано более 100 тысяч человек
Это произошло из-за беспрецедентных наводнений, вызванных сильнейшими дождями, продолжавшимися несколько дней. Спасательные работы на северо-востоке Японии продолжаются. В них участвуют более 50 вертолетов и шесть тысяч спасателей. В некоторых местах спасателям сложно добраться до места происшествия, так как затоплены мосты. …
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11 сентября 2015, 08:15
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Пингвин сбежал из зоопарка Тбилиси и доплыл до азербайжданской границы
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17 июня 2015, 02:12