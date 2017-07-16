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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
 
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди 
15 июля 2017, 03:46
Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд

Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд

Вчера, 14 июля, под Сызранью на перегоне Ново-Образцовая – Репьевка железнодорожные рабочие, ремонтировавшие пути, обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 мм. Они сразу же вызвали к месту опасной находки все оперативные службы.

Специалисты установили, что заряд – без взрывателя, а 
15 июля 2017, 02:13
Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
 
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась 
13 июля 2017, 10:54
Самару будет заливать 10 дней

Самару будет заливать 10 дней

В главном управлении МЧС по Самарской области провели брифинг по поводу повышения уровня воды в Волге. Из-за обильных дождей паводок продолжается, приток в Куйбышевское водохранилище увеличился. На Жигулевской ГЭС решили начать сбросы - до 20 тысяч кубометров воды в секунду. 

13 июля 2017, 08:24
Пожар на высоте: около ЖК «Ладья» видели машины МЧС

Пожар на высоте: около ЖК «Ладья» видели машины МЧС

Блогер Нина Дюкова рассказала, что в жилом комплексе "Ладья" прошли пожарно-тактические учения, целью которых является отработка всех действий при тушении пожара и ликвидации его последствий. "Подобное мероприятие в высотном жилом доме в Самаре проводилось впервые. Особенностями этого ЖК, состоящего из 
11 июля 2017, 09:52
Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Операторов сотовой связи обязали информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компаний сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны 

10 июля 2017, 10:10
На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

На федеральной трассе М5 рухнула стела «Сызранский район»: серп и молот устояли

Жители Самарской области сообщают в соцсетях о разрушении стелы, обозначающей на федеральной трассе М-5 границу Сызранского района со стороны Ульяновской области.

Вполне возможно, сооружение могло рухнуть из-за недавнего урагана. В настоящее время самая тяжёлая часть стелы (в виде букв) 
9 июля 2017, 03:03
К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

Во второй половине лета в центральной части России будут нередкими смерчи, ливни и грозы. Об этом заявили сотрудники МЧС и Гидрометцентра.
Как сообщают «Известия», российские спасатели в условиях постоянно меняющегося климата и роста риска возникновения чрезвычайных ситуаций разрабатывают новые методы 

6 июля 2017, 09:21
В реках Самарской области за сутки утонули два человека

В реках Самарской области за сутки утонули два человека

В воскресенье, 28 августа, самарские водолазы дважды выезжали на поиски утопленников. Тела погибших подняли со дна Волги и Самары.

Первый вызов поступил в поисково-спасательную службу Самарской области (ПСС) рано утром. В 8 часов 10 минут водолазы начали поисковые работы 
29 августа 2016, 10:13
Самарские спасатели предупредили рыбаков о тонком льде на Волге, есть фото

Самарские спасатели предупредили рыбаков о тонком льде на Волге, есть фото

Сегодня, 22 февраля, в инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками МВД и представителями Самарского речпорта провели рейд в районе маршрута следования Самара - Рождествено и 6-го причала, передает портал Волга 
22 февраля 2016, 07:41
В СамГТУ не подтвердили подлинность диплома экс-начальника Самарской ГИМС Валерия Андреева

В СамГТУ не подтвердили подлинность диплома экс-начальника Самарской ГИМС Валерия Андреева

Руководство ГУ МЧС по Самарской области подтвердило, что экс-начальник региональной государственной инспекции по маломерным судам Валерий Андреев был уволен из-за поддельного диплома. В Самарском государственном техническом университете не подтвердили подлинность документа, который при поступлении на службу предоставил Андреев.

Как уже сообщала 

4 марта 2014, 03:25
Российские военнослужащие охраняют санаторий в Ялте

Российские военнослужащие охраняют санаторий в Ялте

Российские военнослужащие прибыли в Ялту для охраны санатория Черноморского флота РФ, заявила пресс-служба городского совета. Директор учреждения Владимир Клемешев отметил, солдаты-срочники, проходящие службу на флоте, приехали в Ялту, чтобы «быть залогом спокойствия гостей санатория». В здравнице отдыхает 31 гражданин России.

Директор 

27 февраля 2014, 03:57
В Самаре из-за подозрений в подделке диплома уволился начальник ГИМС

В Самаре из-за подозрений в подделке диплома уволился начальник ГИМС

Начальник Самарского ГИМС Валерий Андреев был заподозрен в использовании поддельного документа о высшем образовании. После чего написал рапорт об увольнении, сообщает в своем аккаунте в «Твиттер» депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Считаю, что в действиях Андреева есть состав преступления. Несмотря на 

31 января 2014, 11:36
В порту

В порту "Волжский утёс" инспектор ГИМС нашел в служебном катере гранату

20 апреля 2013 года  в девятом часу утра в отдел полиции №35 Шигонского района позвонил государственный инспектор по маломерным судам порта "Волжский утёс" 1963 г.р. Мужчина сообщил, что  обнаружил в отсеке для одежды служебного катера гранату, предположительно РГД.
20 мая 2013, 10:13
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