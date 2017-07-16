На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош пишет КТВ-ЛУЧ.



В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди … Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань,В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди