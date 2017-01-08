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В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео
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23 июля 2016, 06:29
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В Тольятти молодая автоледи врезалась в дерево: погибли двое (есть фото)
Полиция Тольятти устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии сотрудников полиции, вчера, 22 июля, около 18:00 на 3-м километре обводной автодороги на территории Центрального района Тольятти 25-летняя девушка на …
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23 июля 2016, 04:14
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В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото
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5 июня 2016, 04:54
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В Самаре водитель KIA сбил ребенка
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18 апреля 2016, 03:23
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В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского
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8 сентября 2015, 09:12
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В Самаре на женщину рухнуло дерево
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14 июля 2015, 12:14
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3D-принтер научили печатать объекты из дерева
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13 июля 2015, 01:35
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В Тольятти на пассажирский автобус упало дерево
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2 июля 2015, 03:21
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В Тольятти упавшее дерево придавило вишневую «десятку»
В социальных сетях появились фото вазовского автомобиля, на который в Тольятти рухнуло дерево. «Десятку» вишневого цвета придавило рядом с 45-м домом на Московском проспекте в Автозаводском районе. Людей в машине в момент происшествия, по предварительной информации, не было.
Фото: vk.com/patrul_tlt.
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3 июня 2015, 02:25