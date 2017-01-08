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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В Самаре на детскую площадку рухнуло дерево, есть фото и видео

В одном из дворов на улице Партизанской в Самаре рухнуло дерево. По словам жителей близлежащих домов, все случилось накануне, в пятницу. Дерево упало прямо на детскую площадку. По счастливой случайности, в этот момент на ней никого не оказалось. Жильцы рассказала, 
23 июля 2016, 06:29
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В Тольятти молодая автоледи врезалась в дерево: погибли двое (есть фото)

Полиция Тольятти устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии сотрудников полиции, вчера, 22 июля, около 18:00 на 3-м километре обводной автодороги на территории Центрального района Тольятти 25-летняя девушка на 
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В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото

В Самаре упавшее дерево придавило иномарку прямо на дороге, есть фото

Сегодня, 5 июня, днем на улице Средне-Садовой в Самаре случилось чрезвычайное происшествие. По словам очевидцев, на автомобиль «Опель» прямо во время движения рухнуло дерево. Растение перекрыло всю улицу.

«Ничего не предвещало беды... Дерево перекрыло движение между коммунаров и физкультурной 
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В Самаре водитель KIA сбил ребенка

В Самаре водитель KIA сбил ребенка

В одну из самарских больниц с телесными повреждениями был госпитализирован мальчик 2007 года рождения, сообщает ГУВД по Самарской области. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что ребенок получил травмы на улице Черемшанской. Как следует из материалов дела, ребенок выбежал на 

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В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского

В Самаре упавшее дерево разбило машину на улице Дзержинского

Сегодня, 8 сентября, в соцсетях появилось сообщение о рухнувшем дереве.

«Самара, Дзержинского, 4, упало дерево...» - сообщил очевидец. Он опубликовал фото с места происшествия. «Жертв нет. Дерево упало примерно в 8:30… Там тупик, и многие ставят машины в этом месте…» 
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В Самаре на женщину рухнуло дерево

В Самаре на женщину рухнуло дерево

В понедельник, 13 июля, на пересечении улиц Авроры и Гагарина на 31-летнюю женщину упало дерево. Пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована.
 
Некоторые СМИ предположили, что причиной падения дерева мог стать сильный ветер, который бушевал в Самаре в выходные. Однако 
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3D-принтер научили печатать объекты из дерева

3D-принтер научили печатать объекты из дерева

Деревянная печать - прорыв в 3D-моделировании. На 3D-принтерах уже научились создавать предметы из пластика и металла. Даже проводились опыты по выращиванию новых клеток.

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В Тольятти на пассажирский автобус упало дерево

В Тольятти на пассажирский автобус упало дерево

В соцсетях появилась информация, что в Тольятти на машину рухнуло дерево.

«Такая вот беда на Комсомольской, 42. Под деревом остался автомобиль», - сообщил пользователь. Очевидцы опубликовали фото.

На одной из фотографий видно, что под деревом оказался пассажирский микроавтобус 
2 июля 2015, 03:21
В Тольятти упавшее дерево придавило вишневую «десятку»

В Тольятти упавшее дерево придавило вишневую «десятку»

В социальных сетях появились фото вазовского автомобиля, на который в Тольятти рухнуло дерево. «Десятку» вишневого цвета придавило рядом с 45-м домом на Московском проспекте в Автозаводском районе. Людей в машине в момент происшествия, по предварительной информации, не было.

Фото: vk.com/patrul_tlt.
3 июня 2015, 02:25
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