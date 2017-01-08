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Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой
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8 января 2017, 02:57
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В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой
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8 января 2017, 02:29
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В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото
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7 января 2017, 04:36
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Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти
Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».
ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» …
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7 января 2017, 03:52
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В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека
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4 января 2017, 05:04
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В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом
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3 января 2017, 04:34
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Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых
Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить …
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30 декабря 2016, 02:14
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Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года
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29 декабря 2016, 09:37
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Пять человек пострадало в ДТП с «ГАЗелью» и «Lada Priora» под Пензой
Три женщины, девочка и мужчина были травмированы в результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «Lada Priora» в Пензенской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Бессоновка.
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29 ноября 2016, 05:09
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В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото
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19 ноября 2016, 04:50
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Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
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31 октября 2016, 10:38
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В Сызрани столкнулись пассажирская «Газель» и автобус: пострадали 4 женщины
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25 октября 2016, 01:53
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Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым
В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.
Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако …
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28 сентября 2016, 12:07
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В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина
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14 августа 2016, 05:56
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В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото
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8 августа 2016, 11:50
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22-летний парень утонул в карьере под Самарой
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8 августа 2016, 11:25