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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

Вчера, 7 января, в Сызрани 3 человека пострадали в ВАЗ-2110, врезавшемся в дерево, передает ktv-ray.ru.
 
ДТП произошло около 16:00 на улице Хвалынской, в районе дома № 41. По предварительным сведениям, на дороге "десятку" занесло, водитель потерял управление, машину вынесло на 

8 января 2017, 02:29
В Татарстане попал в аварию самарский водитель на

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото

В Буинском районе водитель из Самары съехал в кювет, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение об аварии на 134-м километре автотрассы Казань – Ульяновск поступило вчера, 6 января, на единый номер вызова экстренных служб около 12 часов дня. 
7 января 2017, 04:36
Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».

ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» 
7 января 2017, 03:52
В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

Сегодня, 4 января, около 11:00 на трассе Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии сотрудников полиции, 32-летний водитель на "Опель" ехал в сторону Самары. На одном из участков мужчина не справился с управлением и 

4 января 2017, 05:04
В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

Инцидент произошел в Самаре в ночь с 2 на 3 января в квартире одного из домов на пересечении Авроры с Аэродромной.
По предварительным данным, мужчина и женщина в возрасте около 38 лет, а также 8-летняя девочка скончались в результате отравления 

3 января 2017, 04:34
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить 

30 декабря 2016, 02:14
Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Коллектив австралийских ученых провел ряд различных исследований и установил, что наиболее смертоносным месяцем в году является январь. Именно в первый месяц наступившего года умирает больше всего людей. Информацию об этом распространили зарубежные СМИ.
Как выяснили ученые, связано это с тем, 

29 декабря 2016, 09:37
Пять человек пострадало в ДТП с «ГАЗелью» и «Lada Priora» под Пензой

Пять человек пострадало в ДТП с «ГАЗелью» и «Lada Priora» под Пензой

Три женщины, девочка и мужчина были травмированы в результате столкновения автомобилей «ГАЗель» и «Lada Priora» в Пензенской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Бессоновка.
Как сообщают региональные информагентства, пострадали женщины 1970, 1949 и 1975 годов рождения, а также девочка 

29 ноября 2016, 05:09
В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото

В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото

Сегодня, 19 ноября, утром в Тольятти на пересечении улиц Фрунзе и Революционной произошло ДТП. Как пишет ТЛТгород, там перевернулась маршрутная «Газели» № 100, ехавшей со стороны «Руси» по направлению к Волге.
 
По предварительной версии, ВАЗ-21074 ехал по Фрунзе от 
19 ноября 2016, 04:50
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

От столкновения микроавтобус съехал в 
31 октября 2016, 10:38
В Сызрани столкнулись пассажирская «Газель» и автобус: пострадали 4 женщины

В Сызрани столкнулись пассажирская «Газель» и автобус: пострадали 4 женщины

В понедельник, 24 октября, в Сызрани в ДТП с участием общественного транспорта пострадали пассажиры «Газели». Травмы получили четыре женщины 1949, 1952, 1964 и 1973 годов рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Есть фото.

По данным полицейских, 
25 октября 2016, 01:53
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.

Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако 

28 сентября 2016, 12:07
В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

Вчера, 13 августа, спасатели областной ПСС принимали участие в поисках тел трех утонувших граждан. В числе погибших – двое мужчин и одна женщина.

В 17:50 в Ставропольском районе Самарской области было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Трагедия произошла на одном из водоёмов 

14 августа 2016, 05:56
В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото

В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото

В жестком ДТП с участием трех автомобилей пострадал только один водитель – он повредил руку. Авария произошла сегодня, 8 августа, на Южном шоссе рядом с поселком Преображенка.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris потеряв управление и выехал на встречную 
8 августа 2016, 11:50
22-летний парень утонул в карьере под Самарой

22-летний парень утонул в карьере под Самарой

Утром 8 августа спасатели-водолазы подняли его тело со дна Падовского карьера у поселка Чкаловский. В полицию о том, что парень мог утонуть, сообщили его друзья. Они указали прибывшим на поиски специалистам ПСС, потенциальное место трагедии. Площадь поиска оценивалась в 1600 

8 августа 2016, 11:25
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