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Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке
В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
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24 января 2017, 12:21
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«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»
Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в …
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23 января 2017, 12:18
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Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)
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21 января 2017, 03:06
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В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото
Подразделения ПСС с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели заступили на дежурство по обеспечению безопасности в местах массового купания во время церковного праздника Крещение Господне.
Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности …
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19 января 2017, 10:16
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На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге
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16 января 2017, 12:29
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На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото
Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько …
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8 января 2017, 12:28
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
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5 января 2017, 02:12
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В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке
Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …
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3 января 2017, 04:56
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В блогах: на лыжах к берегу Волги
Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на лыжах до правого берега Волги в районе Тольятти. "Волга здесь разная. В самом узком месте - всего 3,5 километра, в самом широком - целых 17. Морозы последних недель сковали реку почти 10-сантиметровым …
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29 декабря 2016, 08:22
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В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома
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13 декабря 2016, 12:03
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В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой
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10 декабря 2016, 04:09
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Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым
В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.
Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако …
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28 сентября 2016, 12:07