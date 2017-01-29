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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

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24 января 2017, 12:21
«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в 

23 января 2017, 12:18
Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

По предварительным данным ПСС по Самарской области, у одного из автомобилей во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину фуры от удара смяло. Водитель, без признаков жизни, оказался зажатым в кабине. Для 
21 января 2017, 03:06
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото

В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото

Подразделения ПСС с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели заступили на дежурство по обеспечению безопасности в местах массового купания во время церковного праздника Крещение Господне.
 
Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности 
19 января 2017, 10:16
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

На М-5 спасатели вырезали из «Газели» погибшего водителя, есть фото

Вчера, 7 января, около 15:00 на 913-м километре автомагистрали М-5 в Самарской области столкнулись грузовая фура, «Газель» и «Приора». По предварительной версии, причиной ДТП стали в том числе установившиеся неблагоприятные погодные условия. Водитель «Газели» скончался на месте. Столкновение было настолько 
8 января 2017, 12:28
В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили 

5 января 2017, 02:12
В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний 

3 января 2017, 04:56
В блогах: на лыжах к берегу Волги

В блогах: на лыжах к берегу Волги

Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на лыжах до правого берега Волги в районе Тольятти. "Волга здесь разная. В самом узком месте - всего 3,5 километра, в самом широком - целых 17. Морозы последних недель сковали реку почти 10-сантиметровым 
29 декабря 2016, 08:22
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу 

13 декабря 2016, 12:03
В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

На днях в дежурную часть полиции Жигулевска поступило заявление о нападении от 31-летнего местного жителя. По словам обратившегося, его избил 49-летний сосед, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Участковые прибыли по указанному адресу. Вскоре выяснилось, что между мужчинами случился 

10 декабря 2016, 04:09
Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

Пропавшего под Новой Бинарадкой грибника нашли мертвым

В понедельник, 26 сентября, около 20:00 специалисты тольяттинского Поисково-спасательного отряда выезжали на поиски пропавшего 68-летнего грибника, сообщает ПСС Самарской области.

Поиски проводились в лесном массиве рядом с Новой Бинарадкой Ставропольского района на основании заявления родственников. Поисковые работы велись до полуночи, однако 

28 сентября 2016, 12:07
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