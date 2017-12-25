|
На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак
|
25 декабря 2017, 02:14
|
Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы
В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.
«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
|
24 декабря 2017, 02:57
|
Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30
|
22 декабря 2017, 08:52
|
Село Рождествено оказалось в блокаде
|
22 декабря 2017, 05:40
|
В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»
|
20 декабря 2017, 05:05
|
В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы
|
23 ноября 2017, 01:54
|
Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью
Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
|
8 апреля 2017, 03:19
|
Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля
Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало новое расписание переправы Самара – Рождествено. Оно начнет действовать с 7 апреля. Пассажирскими судами смогут воспользоваться велосипедисты. Перевозка велосипедов допускается только в выходные дни – по субботам и воскресеньям, указано на сайте организации. Стоить эта …
|
5 апреля 2017, 11:58
|
В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено
Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. …
|
24 января 2017, 05:40
|
Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта
«По причине отсутствием ледового класса у пассажирских судов типа «ОМ», а также при отсутствии знаков навигационного ограждения судового хода ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» не имеет правовых оснований для начала навигационного периода», - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).
|
14 марта 2016, 05:40
|
Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта
|
14 марта 2016, 02:33