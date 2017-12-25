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В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и 

25 декабря 2017, 02:14
Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.

«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
24 декабря 2017, 02:57
Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.

«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка 

22 декабря 2017, 05:40
В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

Пристань «Октябрьский спуск», расположенная на улице лейтенанта Шмидта в Самаре, чуть было не отправилась в свободное плавание по Волге. Около трех часов дня в ТРК «ТЕРРА» обратились телезрители, которые сообщили, что дебаркадер, к которому в период навигации швартуется паром, оторвался 
20 декабря 2017, 05:05
В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В ГИМС Самарской области назвали примерные сроки открытия ледовой навигации на Волге. Эта информация прозвучала на пресс-конференции, посвященной закрытию навигации и безопасности на льду.

«Суда на воздушной подушке начнут курсировать по волжскому льду не раньше 20 декабря», - сообщила 
23 ноября 2017, 01:54
Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
 
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге 
8 апреля 2017, 03:19
Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля

Велосипедистов начнут перевозить через Волгу с 7 апреля

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало новое расписание переправы Самара – Рождествено. Оно начнет действовать с 7 апреля. Пассажирскими судами смогут воспользоваться велосипедисты. Перевозка велосипедов допускается только в выходные дни – по субботам и воскресеньям, указано на сайте организации. Стоить эта 
5 апреля 2017, 11:58
В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено

В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено

Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. 
24 января 2017, 05:40
Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

«По причине отсутствием ледового класса у пассажирских судов типа «ОМ», а также при отсутствии знаков навигационного ограждения судового хода ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» не имеет правовых оснований для начала навигационного периода», - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).
14 марта 2016, 05:40
Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

С 15 марта на Волге стартует навигация по маршруту Самара - Проран - Рождествено. Расписание работы теплоходов опубликовано на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. В день будет осуществляться по девять рейсов.

В этом году навигация на Волге в Самаре 
14 марта 2016, 02:33
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