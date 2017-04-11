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Бункер S

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Материалы по теме:

Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Работы по ремонту моста «Южный» и путепровода «Аврора» стартуют с 12 апреля. Их планируют завершить к 1 ноября 2017 года, сообщила мэрия Самары.

«На время проведения ремонтных работ пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов будет запрещен не на 
11 апреля 2017, 10:06
Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

В Интернете появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», главную городскую магистраль реконструируют вплоть до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». Еще одна двухуровневая развязка построена на пересечении 

10 апреля 2017, 11:46
Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение 
7 апреля 2017, 09:11
Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта

Уважаемые автомобилисты и жители города Самара!
 
В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть» (разборка существующей и устройство новой дорожной одежды) с 6 апреля до 1 июня 2017 года будет ограничено движение автомобильного 
5 апреля 2017, 10:18
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Открыть проезд по тоннелю на Московском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова планируют в сентябре 2017 года. Движение будет осуществляться по временной схеме после согласования с Госавтоинспекцией. Осенью там же установят самолет «Ил-2». По проспекту Кирова через новую развязку 
24 марта 2017, 02:00
18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на 

15 марта 2017, 05:58
У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
Речь идет о компании «Самаратрансстрой». Надзорное ведомство выявило несоблюдение требований закона по обеспечению безопасности движения при ремонте дорог на участке 

14 марта 2017, 05:19
Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Проект реконструкции учебно-тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», расположенной на улице Шушенской, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция запланирована к ЧМ-2018.

Как уже сообщала «ТЕРРА», стоимость контракта 70 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Работы выполнит компания 
7 марта 2017, 04:13
Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных 

7 марта 2017, 01:40
В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

Блогер Александр Жоголев сообщил, что в исторической части Самары в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 началась реконструкция ветхого жилья. "Хотя, наверное, правильнее его было бы снести, нежели вот так уродовать, - считает автор. - Честно не могу сказать, за чей 
3 марта 2017, 09:17
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