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Ночью изменится схема движения по Южному мосту
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11 апреля 2017, 10:06
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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
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10 апреля 2017, 11:46
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Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»
Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение …
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7 апреля 2017, 09:11
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Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта
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5 апреля 2017, 10:18
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В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
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4 апреля 2017, 10:47
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Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти
"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке.
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28 марта 2017, 09:41
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Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото
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24 марта 2017, 02:00
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18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева
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15 марта 2017, 05:58
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У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу
Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
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14 марта 2017, 05:19
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Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018
Проект реконструкции учебно-тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», расположенной на улице Шушенской, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция запланирована к ЧМ-2018.
Как уже сообщала «ТЕРРА», стоимость контракта 70 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Работы выполнит компания …
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7 марта 2017, 04:13
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Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос
В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.
Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных …
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7 марта 2017, 01:40
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В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала
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3 марта 2017, 09:17