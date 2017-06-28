  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/dolgiy-razgovor-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-otmene-nacionalnogo-rouminga/28062017
2
48
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888b.             d8b  888               888    888 
           888  "Y88b            Y8P  888               888    888 
           888    888                 888               888    888 
  .d88888  888    888  888  888  888  888888  88888888  8888888888 
 d88" 888  888    888  888  888  888  888        d88P   888    888 
 888  888  888    888  Y88  88P  888  888       d88P    888    888 
 Y88b 888  888  .d88P   Y8bd8P   888  Y88b.    d88P     888    888 
  "Y88888  8888888P"     Y88P    888   "Y888  88888888  888    888 
      888                                                          
      888                                                          
      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Лица без гражданства, приехавшие на определенный срок в Российскую Федерацию, могут получить удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах.
Как сообщают «Известия», разработкой самого документа занимается МВД. Уже известно, что внешне он будет похож на паспорт. 

27 июня 2017, 10:19
В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ

93 варианта присяги при вступлении в гражданство РФ поступило на рассмотрение народных избранников. Об этом заявил глава профильного комитета Павел Крашенинников.
По его словам, из этого списка уже отобрано 10. Основных критериев при этом было несколько: принцип добровольности, личный и 

26 июня 2017, 05:26
Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции намерены ужесточить санкции за взятки. Народные избранники разработали соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
В частности, за дачу и получение взяток собираются давать до четырех лет лишения свободы (сейчас 2 и 3 года соответственно). 

26 июня 2017, 10:08
Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
По мнению парламентариев, такие требования помогут посетителям магазинов, торговых центров, а 

22 июня 2017, 05:23
По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

Курортный сбор в размере 100 рублей с человека в день все-таки будет введен в Крыму, Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском. Депутаты Госдумы поддержали данную идею. Скоро закон примут в первом чтении. После этого документ доработают. Сейчас из текста сложно понять, 

22 июня 2017, 02:40
NY Times: Белый дом хочет ослабить проект закона об антироссийских санкциях

NY Times: Белый дом хочет ослабить проект закона об антироссийских санкциях

Белый дом работает с палатой представителей над вопросом ослабления законопроекта о новых антироссийских санкциях, который, кроме прочего, ограничивает возможности американского президента по их смягчению. Об этом рассказывает издание New York Times.
По мнению издания, палата представителей, традиционно критически настроенная к 

22 июня 2017, 11:07
Бюджетный комитет Госдумы поддержал законопроект о курортном сборе

Бюджетный комитет Госдумы поддержал законопроект о курортном сборе

Законопроект о курортном сборе думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, сообщают российские СМИ. Вместе с тем, комитет предписывает доработать документ при его подготовке ко второму чтению.
В частности, отмечено, что из текста 

22 июня 2017, 10:09
Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
Накануне Еврокомиссия выступила со специальным заявлением. Теперь европейцы, разъезжающие в пределах ЕС, получили возможность звонить, писать и общаться посредством мобильных устройств 

15 июня 2017, 12:14
«Ростелеком» запустил аналог Skype в России

«Ростелеком» запустил аналог Skype в России

"Ростелеком" запустил новое приложение под названием "Аллё доступный роуминг". С его помощью пользователи получили возможность совершать аудио- и видеозвонки, сообщают "Известия".
При регистрации в данном приложении человек получает российский номер телефона с городским кодом. Общение между пользователями "Аллё" осуществляется бесплатно. 

25 января 2017, 02:17
Россияне заподозрили iPhone в краже денег в роуминге

Россияне заподозрили iPhone в краже денег в роуминге

Абоненты одного из сотовых операторов, входящего в большую "тройку", заметили, что в роуминге у них списываются средства за передачу данных, хотя эта опция у них отключена. О проблеме сообщило интернет-издание Roem.ru. При этом все пострадавшие использовали аппараты "айфон". Сумма 
7 августа 2015, 05:45
В России сотовые операторы повысят тарифы на роуминг

В России сотовые операторы повысят тарифы на роуминг

Сотовые операторы в нашей стране могут поднять цены на разговоры в роуминге. Причиной тому – падение курса рубля. Расчет с зарубежными компаниями ведется в валюте, поэтому российским операторам необходимо поднимать цены, чтобы не работать в убыток.
Предположительно, цены будут расти 

17 декабря 2014, 03:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна