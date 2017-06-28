В Госдуму поступило 93 варианта присяги при приеме в гражданство РФ 93 варианта присяги при вступлении в гражданство РФ поступило на рассмотрение народных избранников. Об этом заявил глава профильного комитета Павел Крашенинников.

По его словам, из этого списка уже отобрано 10. Основных критериев при этом было несколько: принцип добровольности, личный и …