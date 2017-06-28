Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Как напомнили авторы инициативы, такой отказ сейчас является мировой тенденцией.
Подобным путем пошли как в Соединенных Штатах, так и в странах Европы. Внутренний роуминг устанавливался в Российской Федерации в качестве компенсации сотовым сетям, которые изначально "вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли дополнительные издержки". Однако сегодня такой механизм используется редко, и подобная плата стала анахронизмом, - считают авторы законопроекта.
Поправки могут появиться в соответствующей статье закона "О связи". Они могут вступить в силу 1 января 2018 года.
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