8
59
40
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении сотовых операторов

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении сотовых операторов

О том, что четверка крупнейших сотовых операторов нарушает антимонопольное законодательство, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Также он добавил, что абоненты сотовых операторов должны получать услугу связи в роуминге по таким же ценам, как в своем регионе. И только тогда ценовая 

31 июля 2017, 05:54
Что станет с ценами после отмены роуминга?

Что станет с ценами после отмены роуминга?

Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в 

31 июля 2017, 03:20
Для россиян ужесточают SIM-контроль

Для россиян ужесточают SIM-контроль

Совет Федерации одобрил поправки в закон «О связи», которые ужесточают правила реализации SIM-карт. Теперь так называемые «идентификационные модули» будут продаваться только тем клиентам, которые предоставили либо паспорт, либо иные документы, удостоверяющие личность. Оператор при этом обязан проверить достоверность указанных сведений 

26 июля 2017, 11:58
Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Минкомсвязи России выступило против отмены роуминга в стране. Эта мера антисоциальная и только приведет к росту тарифов, уверены в ведомстве. Если запретить выделять роуминг в отдельную услугу, то затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и 

11 июля 2017, 01:53
Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Операторов сотовой связи обязали информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компаний сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны 

10 июля 2017, 10:10
Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Как напомнили авторы инициативы, такой отказ сейчас является мировой тенденцией.
Подобным путем пошли как в Соединенных Штатах, так и в странах Европы. Внутренний роуминг устанавливался в Российской Федерации в качестве 

28 июня 2017, 02:07
Мобильный интернет стал очень тяжелым

Мобильный интернет стал очень тяжелым

Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело в отношении операторов мобильной связи, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву. Поводом стал возможный синхронный отказ компаний от безлимитных тарифов. В надзорное ведомство стали поступать 

20 июня 2017, 12:31
Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы снова жалуются на перебои с сотовой связью. Об аналогичных проблемах пишут в социальных сетях жители Москвы и Нижнего Новгорода. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в свое микроблоге в «Твиттере», что возникли проблемы у абонентов «Мегафона». Имеются проблемы 

13 июня 2017, 05:03
Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Мобильный оператор Yota объявил о полном отказе от безлимитного интернета и введении новых тарифных пакетов  интернет-трафика с 25 января 2017 года. 80% абонентов используют в месяц не более 5 ГБ интернет-трафика, отметил генеральный директор компании Владимир Добрынин. В связи с этим 

22 декабря 2016, 04:56
Россияне тратят в среднем 500 рублей в месяц на мобильный Интернет

Россияне тратят в среднем 500 рублей в месяц на мобильный Интернет

Больше 60 процентов респондентов тратят на мобильный интернет в среднем от 300 до 600 рублей. И примерно такая же часть опрошенных считает эти цены высокими. Что касается скорости передачи данных, то ею довольны две трети пользователей.
Опрос россиян проводила компания 

31 октября 2016, 11:31
Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом

Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом

Эксперты английской компании OpenSignal составили перечень стран с наиболее скоростным мобильным Интернетом. Российская Федерация в рейтинге оказалась на 50-м месте со средним показателем скорости в сетях 3G и LTE 8,35 мегабит в секунду.
Первую позицию в списке заняла Южная Корея, 

18 августа 2016, 03:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна