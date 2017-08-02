Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами представители ФАС уверяют, что речь пойдет буквально о каких-то копейках.
Предупреждение в адрес большой четверки сотовых операторов Федеральная антимонопольная служба вынесла 17 июля. В двухнедельный срок они должны были фактически отменить внутрисетевой и национальный роуминг. По мнению ФАС, тарифы на эти услуги необоснованно велики. Текст предписания компании получили на прошлой неделе. О возможных сроках отмены роуминга – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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