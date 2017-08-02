Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников? Минкомсвязи России выступило против отмены роуминга в стране. Эта мера антисоциальная и только приведет к росту тарифов, уверены в ведомстве. Если запретить выделять роуминг в отдельную услугу, то затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и …