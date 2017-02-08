В первую пятерку рейтинга бюджетных моделей вошли автомобили стоимостью не более 400 000 рублей. Не первой строке наиболее доступных транспортных средств оказался компактный китайских хэтчбек Lifan Smily. Его цена в базовом варианте – 369 900 рублей.
Далее идет российская LADA Granta в кузове лифтбек, стоимость которой стартует с отметки 376 800 рублей. «Бронза» в рейтинге у LADA Granta в кузове седан (389 900 рублей).
Четвертое место в перечне самых доступных авто этого года у китайского автомобиля FAW V5, выпущенного в 2013 году. Его цена у российских дилеров начинается с суммы 398 650.
Замыкает топ-5 LADA Priora. Нижний порог ее стоимости - 399 990 рублей.
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