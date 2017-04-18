Реализация внедорожника Mitsubishi Pajero IV возобновится в РФ в мае. Речь идет о модели с 3-литровым бензомотором мощностью 174 л.с. и с 5-ступенчатой АКПП.
Внедорожник появится в трех комплектациях: Intense, Instyle и Ultimate. Цена транспортного средства - от 2,7 до 2,9 млн рублей.
Как напоминают эксперты, поставки Mitsubishi Pajero IV в Российскую Федерацию были остановлены в 2016 году. Тогда официальные причины прекращения продаж Pajero на отечественном рынке не назывались.
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