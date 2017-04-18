11
24
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

За месяц в России изменили цены на автомобили 18 компаний

За месяц в России изменили цены на автомобили 18 компаний

С середины марта по середину апреля в РФ изменили стоимость своей продукции 18 автопроизводителей. Так утверждают эксперты агентства «Автостат» после очередного исследования.
Так, германская компания BMW увеличила цены сразу нескольких моделей, прежде всего X3, X4 и X6. Рост составил 0,4-4,7%.

17 апреля 2017, 12:25
Названа дата старта продаж KIA Picanto нового поколения в России

Названа дата старта продаж KIA Picanto нового поколения в России

Старт продаж хэтчбека KIA Picanto новой генерации на отечественном авторынке назначен на июнь. Как рассказывают российские СМИ, транспортное средство для РФ станут выпускать на калининградском предприятии.
С выходом нового Picanto на конвейер все представленные на нашем рынке модели KIA будут 

14 апреля 2017, 01:43
Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
Самым надежным брендом признали Volvo. Далее расположились Mercedes, BMW и Porsche.
Кроме того, специалисты положительно отозвались об Audi и Toyota. 

13 апреля 2017, 01:18
20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля  Flying Car 3.0. Его разработкой два года занималась словацкая компания AeroMobil. Машина нового поколения делается из  сверхлегких материалов. В движение ее будет приводить двигатель мощностью 100 лошадиных  сил.  На 

13 апреля 2017, 12:03
Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Согласно последним оценкам аналитиков, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке. Это было установлено по результатам первого весеннего месяца, заявили в Ассоциации Европейского Бизнеса.
В марте объем продаж этой модели от южнокорейского автопроизводителя составил 4 725 единиц. Далее в 

11 апреля 2017, 11:22
Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России

Модель Kia Rio эксперты назвали самой популярной в сегменте B-класса отечественного авторынка по результатам января-февраля этого года. За этот период дилеры продали 12 тысяч 282 экземпляра «Рио», что на 22,42% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
Следом за лидером идет Hyundai Solaris, 

10 апреля 2017, 09:58
Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Эксперты представили рейтинг наиболее популярных в РФ кроссоверов. На первом месте списка расположилась Hyundai Creta с ценой порядка одного миллиона рублей.
Далее в перечне фигурируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Замыкают топ-5 кроссоверы Renault Kaptur.
Кстати, производитель Hyundai Creta 

6 апреля 2017, 11:16
Стало известно, когда в России появится внедорожник Volkswagen Teramont

Стало известно, когда в России появится внедорожник Volkswagen Teramont

Кроссовер Volkswagen Teramont придет на отечественный авторынок осенью 2017 года. Он будет конкурировать с Toyota Highlander и Honda Pilot. Автомобили российские дилеры станут получать из Соединенных Штатов.
Автолюбителям модель предложат с двухлитровым турбодвигателем TSI мощностью 238 л.с. и 3,6-литровым атмосферником 

4 апреля 2017, 05:16
Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

В ближайшее время модельный ряд концерна Jeep на авторынке России расширится за счет прихода нового внедорожника Compass. Сведения об этой модели уже распространили на официальном сайте компании. Впрочем, информации о дате старта продаж и стоимости пока нет.
Как сообщается, модель 

31 января 2017, 03:55
Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Subaru представила первый тизер и раскрыла дату дебюта нового XV

Японский концерн Subaru представил первый релиз о пополнении модельного ряда внедорожником Subaru XV Crosstrek 2018. Дебют автоновинки состоится в третьем квартале 2017 года.
В рамках официальной презентации концепта кроссовера XV Crosstrek компания раскрыла отдельные изменения в автомобиле. Новинка будет относиться 

23 января 2017, 04:43
Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Nissan X-Trail стал в 2016 году лидером рынка SUV в Москве

Как следует из результатов анализа, проведенного экспертами аналитического агентства «Автостат», по результатам прошлогодних продаж Nissan X-Trail признан наиболее востребованным автомобилем на столичном рынке в сегменте внедорожников и кроссоверов. Модель X-Trail в 2016-м разошлась тиражом 4 611 автомобилей, что на 14,5% 

19 января 2017, 03:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна