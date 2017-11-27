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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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22 ноября 2017, 05:11
Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины

Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины

Как информируют «Известия» со ссылкой на представителей Плодоовощного союза, прогнозируемое снижение стоимости может объясняться тем, что в текущем месяце традиционно стартует сбор таких фруктов. Кроме того, определенное влияние на общую картину окажет традиционное увеличение закупок.
В конце второго осеннего месяца 

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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

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В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

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29 декабря 2016, 02:42
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