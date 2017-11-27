В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так … Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан,По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так