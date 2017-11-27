Ящик для праздничных писем Деду Морозу появился в столичном музее истории зоопарка, информирует сайт главы города. Направить послание сказочному волшебнику любой желающий сможет до 29 декабря.
Почта функционирует со среды по воскресенье, указывается в сообщении. Убранство этого необычного отделения аналогично кабинету Деда Мороза в Великом Устюге. Здесь есть камин, стол и кресло.
При этом писать следует по адресу: Россия, Великий Устюг, почта Деда Мороза. На бланке требуется указать обратный адрес, имя и фамилию. Наиболее оригинальные письма будут отмечены в видеообращении Деда Мороза, которое покажут 29 декабря.
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