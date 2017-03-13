Появилась первая партия отечественных смартфонов INOI на базе российской операционной системы Sailfish Mobile OS Rus. Уже этой весной новинка поступит в продажу.
Ее создатели говорят, что INOI составит серьезную конкуренцию лидерам этого сегмента – гаджетам, использующим ОС iOS или Android. В данный момент их совокупная доля находится на уровне 94%.
Производители также уверены, что INOI ОС заинтересует пользователей, прежде всего думающих о защите своих персональных данных в РФ. Как сообщается, новое устройство есть в списке госзаказа.
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