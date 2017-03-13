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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Китайские бренды смартфонов захватили почти четверть российского рынка

Китайские бренды смартфонов захватили почти четверть российского рынка

Китайские производители цифровых гаджетов продолжают завоевывать рынок России. Анализ январских продаж продемонстрировал, что на их долю приходится 24% всех реализованных смартфонов.
Сравнивая сегодняшние результаты с прошлогодними, специалисты отмечают заметное увеличение спроса на устройства таких брендов, как Huawei, Meizu, Xiaomi и 

10 марта 2017, 10:34
В РФ скоро появятся долгожданные новинки от Nokia

В РФ скоро появятся долгожданные новинки от Nokia

На отечественный рынок скоро придут давно ожидаемые новинки от Nokia: Nokia 6, Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 3310. Сообщение об этом распространили СМИ со ссылкой на информацию компании.
На соответствующем портале появилось детальное описание всех перечисленных новинок. Добавление русскоязычной 

7 марта 2017, 10:07
Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Компания Apple запатентовала экран, сканирующий отпечатки пальцев

Смартфоны Apple нового поколения будут иметь экраны, способные сканировать отпечатки пальцев. Соответствующий патент получен корпорацией 14 февраля.  Встроенный сканер будет работать с помощью ультразвука, для чего не понадобится контакт сенсора и пальца.
По имеющимся сведениям, экраны новых гаджетов будут оснащены 

15 февраля 2017, 05:56
В России определили самые качественные смартфоны

В России определили самые качественные смартфоны

В «Роскачестве» назвали самые качественные модели смартфонов, которые вышли на отечественный рынок в 2016-м. Эксперты проанализировали работу 250 моделей, в том числе iPhone 7, HTC 10 и Sony Xperia PA.
Исследования велись по 274 показателям. В их числе: функционал, емкость 

15 февраля 2017, 09:35
Новым российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов

Новым российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов

Минпромторг выдал субсидию российскому разработчику «Т-Платформы» в размере 150 млн рублей на проект сверхпрочного отечественного ноутбука. Техника получит защиту от механических повреждений и электромагнитных полей. Кроме того, российский компьютер будет работать после попадания в воду, а также при температуре воздуха 

13 декабря 2016, 07:19
Компания Google создаст замену операционной системе Android

Компания Google создаст замену операционной системе Android

Сотрудники корпорации Google создают для мобильных устройств принципиально новую операционную систему. По словам экспертов, ОС Fuchsia будет достойной заменой Android, которая сейчас лидирует на рынке смартфонов и планшетов. Об этом информирует интернет-издание The Next Web.
Официально новинку пока не анонсировали, 

15 августа 2016, 11:01
Новый троян атаковал компьютеры только российских пользователей

Новый троян атаковал компьютеры только российских пользователей

Исследователи обнаружили новый вирус, который атакует исключительно компьютеры пользователей из Российской Федерации. Об этом сегодня сообщают отечественные СМИ.
Сотрудники компаний "Яндекс" и "Доктор Веб" рассказывают, что вирус называется Trojan.MulDrop6.44482 и проникает в ПК в виде установщика. Он с ходу определяет, 

5 июля 2016, 12:06
Названы самые безопасные смартфоны на базе ОС Android

Названы самые безопасные смартфоны на базе ОС Android

Специалисты по информационной безопасности провели исследование рынка смартфонов, работающих на ОС Android. Как выяснилось, 57% всех устройств имеют высокую степень уязвимости и могут быть взломаны хакерами.
Самый низкий уровень безопасности, по мнению аналитиков, продемонстрировали гаджеты, функционирующие на процессоре Snapdragon. Самая 

4 июля 2016, 05:03
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