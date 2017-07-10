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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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МВД упростило правила регистрации транспортных средств

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Также отныне на 

10 июля 2017, 11:20
Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Как установили российские эксперты, 12 автомобильных марок изменили стоимость своих машин во второй половине июня, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это объясняется как приходом новых моделей, так и изменением комплектаций.
Самые заметные изменения отмечены в линейке BMW. Ценники на 1-ю серию 

5 июля 2017, 03:31
Тариф ОСАГО может стать свободным

Тариф ОСАГО может стать свободным

Со временем в Российской Федерации тариф ОСАГО может стать гибким и регулироваться в условиях конкуренции на рынке автострахования. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
Как он отметил, ОСАГО считается одним из наиболее конкурентоспособных продуктов на отечественном рынке. 

4 июля 2017, 05:24
Составлен топ-8 кроссоверов в России стоимостью до миллиона рублей

Составлен топ-8 кроссоверов в России стоимостью до миллиона рублей

Автоэксперты составили топ-8 самых доступных кроссоверов с АКПП по цене до 1 миллиона рублей. Наиболее дорогим представителем этого перечня считается Ford EcoSport за 990 тыс. рублей, а самым дешевым – Brilliance V5 за 781 тыс..
Также за 979 тыс. рублей 

3 июля 2017, 05:17
Автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых моделей 2017 года

Автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых моделей 2017 года

Аналитики составили список наиболее ожидаемых автомобилей этого года, на которые имеет смысл обратить внимание тем, кто находится в поиске нового транспортного средства. В лидерах оказался автомобиль Mazda CX-5, презентация которого состоялась осенью 2016-го, но продажи в РФ стартуют 1 июля.

29 июня 2017, 03:22
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей

Автомобильные эксперты составили ТОП-3 кроссоверов в РФ ценой до 800 тыс. рублей. Первое место в списке принадлежит Renault Duster. Стоимость этого транспортного средства находится в диапазоне от 640 тыс. рублей (за базовую версию) до 780 тысяч (за вариант Expression). В 

5 июня 2017, 09:18
Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали наиболее популярные у отечественных автолюбителей марки машин. Анализ текущей ситуации провели специалисты "Авто Mail.Ru". В опросе участвовали 11 тысяч россиян.
В Москве и Северной столице не представилось возможным установить явного фаворита. При этом было отмечено, что жители обоих 

25 мая 2017, 05:27
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