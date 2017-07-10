Тариф ОСАГО может стать свободным Со временем в Российской Федерации тариф ОСАГО может стать гибким и регулироваться в условиях конкуренции на рынке автострахования. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

Как он отметил, ОСАГО считается одним из наиболее конкурентоспособных продуктов на отечественном рынке. …