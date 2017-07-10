Эксперты авторитетного английского издания Autocar составили рейтинг лучших моделей 2017 года, продемонстрировавших самые впечатляющие динамические показатели. При этом в ТОП-5 попали не только совершенно новые автомобили, но и рестайлинговые.
В лидерах оказались модели от Aston Martin, Volkswagen, Alfa Romeo, McLaren и Porsche. Всего в перечне 50 лучших авто.
На пятом месте Aston Martin DB11. До первой сотни новинка разгоняется всего за 3,8 секунды. Четвертую позицию занимает Volkswagen Golf R во многом благодаря отличному соотношению цены и качества. До 100 км/ч модель разгоняется за 5,3 сек.
«Бронза» у Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, «серебро» у McLaren 570S. А вот лидером рейтинга оказался Porsche 911 GTS.
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