Много шума наделало появление леопарда в одном из населенных пунктов индийского штата Орисса. Различные ранения хищник причинил трем местным жителям.
В числе травмированных есть ребенок. Мальчик был серьезно ранен набросившимся на него животным.
Кроме того, пострадал лесник, который намеревался поймать леопарда, пробравшегося в жилую постройку. Поймать зверя смогли только через 12 часов.
Кстати, некоторое время назад сообщалось, что международный аэропорт Непала в Катманду приостановил работу из-за леопарда, который появился из расположенного рядом леса и оказался на взлетно-посадочной полосе.
|
На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать
|
12 апреля 2017, 11:05
|
На Камчатке женщина ослепла после татуажа
СК РФ по Камчатскому краю инициировал проверку после того, как женщина потеряла зрение, посетив косметологический салон. Это происшествие случилось в Петропавловске–Камчатском.
|
5 апреля 2017, 10:14
|
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву
Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
|
4 апреля 2017, 09:28
|
В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард
В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
|
3 апреля 2017, 11:09
|
В Оренбурге произошло нападение на инкассаторов: один налетчик убит
Днем 29 марта в Оренбурге произошло нападение на инкассаторов. Преступление совершили вооруженные налетчики в масках.
|
29 марта 2017, 05:15
|
В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги
Индийский фермер Сампуран Сингх из штата Пенджаб, который обратился в суд с претензиями к железнодорожной администрации за невыплаченный долг, в качестве компенсации получил пассажирский поезд. Об этой истории рассказывают зарубежные информагентства.
|
20 марта 2017, 10:01
|
Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых
Шведские ученые в процессе раскопок в Индии обнаружили окаменевшие останки многоклеточного организма возрастом 1,6 млрд лет. Появилось свидетельство того, что сложные организмы возникли гораздо раньше, чем полагали специалисты. Результаты исследования отражены в издании PLOS Biology.
|
15 марта 2017, 05:07
|
В Индии охотник за привидениями обнаружен мертвым с черной полосой на шее
|
12 июля 2016, 01:40
|
Индия выпустит самый дешевый в мире смартфон за 240 рублей
30 июня начнутся продажи индийского супердешевого смартфона Freedom 251, сообщает The Indian Express. Производители пообещали поддержку 3G, операционную систему Android Lollipop 5.1, две SIM-карты и 4-ядерный процессор. Телефон должен выйти лимитированным тиражом и стоить около 300 рублей.
Отметим, в …
|
28 июня 2016, 01:09
|
В лесах РФ и КНР живут не менее 80 дальневосточных леопардов
|
18 августа 2015, 04:26
|
Учёные изучают ДНК тигров и леопардов
Российско-китайский проект направлен на изучение здоровья, численности и миграции хищных кошек. В частности, исследователи намерены выяснить среднюю продолжительность жизни зверей, узнать, как часто амурские тигры и дальневосточные леопарды пересекают границу двух государств, изучить повадки животных. Сейчас собрано около 80 образцов …
|
21 января 2015, 07:06
|
В зоопарке Самары леопарда Олимпиаду воспитывает овчарка
|
6 февраля 2014, 02:34