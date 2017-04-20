11
46
52
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

Собака была отравлена догхантерами и умерла под припаркованным во дворе дома № 24 автомобилем.
По рассказам очевидцев, выжил только один из щенков. Он не отходил от матери, лежал рядом с ней, пытался "будить". Кутёнка на время забрала к себе жительница 

12 апреля 2017, 11:05
На Камчатке женщина ослепла после татуажа

На Камчатке женщина ослепла после татуажа

СК РФ по Камчатскому краю инициировал проверку после того, как женщина потеряла зрение, посетив косметологический салон. Это происшествие случилось в Петропавловске–Камчатском.
По предварительной версии, 32-летняя пациентка получила химический ожог роговиц обоих глаз после нанесения косметологом на ее веки обезболивающего средства 

5 апреля 2017, 10:14
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Пассажиры самолета, видевшие Соловьева в сопровождении правоохранителей, рассказали журналистам, что на руках руководителя региона были наручники. Пока 

4 апреля 2017, 09:28
В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
По сведениям работников аэропорта Трибхуван, на ВПП они обнаружили опасного хищника. Получив это сообщение, правоохранители и лесники прибыли на место, однако 

3 апреля 2017, 11:09
В Оренбурге произошло нападение на инкассаторов: один налетчик убит

В Оренбурге произошло нападение на инкассаторов: один налетчик убит

Днем 29 марта в Оренбурге произошло нападение на инкассаторов. Преступление совершили вооруженные налетчики в масках.
По информации Life, злоумышленники выскочили из машины и открыли стрельбу, ранив инкассатора. Один из преступников был убит на месте, другой ранен.
По предварительным сведениям, сотрудники 

29 марта 2017, 05:15
В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

Индийский фермер Сампуран Сингх из штата Пенджаб, который обратился в суд с претензиями к железнодорожной администрации за невыплаченный долг, в качестве компенсации получил пассажирский поезд. Об этой истории рассказывают зарубежные информагентства.
Сингх некоторое время назад продал за $15,3 тыс. земельный 

20 марта 2017, 10:01
Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых

Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых

Шведские ученые в процессе раскопок в Индии обнаружили окаменевшие останки многоклеточного организма возрастом 1,6 млрд лет. Появилось свидетельство того, что сложные организмы возникли гораздо раньше, чем полагали специалисты. Результаты исследования отражены в издании PLOS Biology.
Окаменевшие останки найдены в осадочных 

15 марта 2017, 05:07
В Индии охотник за привидениями обнаружен мертвым с черной полосой на шее

В Индии охотник за привидениями обнаружен мертвым с черной полосой на шее

Тело известного индийского охотника за призраками Гаурава Тивари было обнаружено в его доме в Дели. Мужчину без сознания обнаружила жена, которая в то время также была дома.
Как сообщают местные информагентства со ссылкой на патологоанатомов, на шее жертвы была темная 

12 июля 2016, 01:40
Индия выпустит самый дешевый в мире смартфон за 240 рублей

Индия выпустит самый дешевый в мире смартфон за 240 рублей

30 июня начнутся продажи индийского супердешевого смартфона Freedom 251, сообщает The Indian Express. Производители пообещали поддержку 3G, операционную систему Android Lollipop 5.1, две SIM-карты и 4-ядерный процессор. Телефон должен выйти лимитированным тиражом и стоить около 300 рублей.

Отметим, в 
28 июня 2016, 01:09
В лесах РФ и КНР живут не менее 80 дальневосточных леопардов

В лесах РФ и КНР живут не менее 80 дальневосточных леопардов

Ученые подсчитали приблизительное число дальневосточных леопардов, обитающих в настоящее время в дикой природе. Редкий зверь, давно уже пополнивший Красную книгу, живет не только в российских лесах, но и на территории граничащей с нами КНР. Общее число хищников составляет не менее 
18 августа 2015, 04:26
Учёные изучают ДНК тигров и леопардов

Учёные изучают ДНК тигров и леопардов

Российско-китайский проект направлен на изучение здоровья, численности и миграции хищных кошек. В частности, исследователи намерены выяснить среднюю продолжительность жизни зверей, узнать, как часто амурские тигры и дальневосточные леопарды пересекают границу двух государств, изучить повадки животных. Сейчас собрано около 80 образцов 

21 января 2015, 07:06
В зоопарке Самары леопарда Олимпиаду воспитывает овчарка

В зоопарке Самары леопарда Олимпиаду воспитывает овчарка

Родилась Олимпиада в самарском зоопарке еще 10 декабря. Ее решено было назвать в честь сочинских зимних Игр. Так как животному не хватало молока, было принято решение отдать ее на вскармливание овчарке Пайпер, которая спокойно приняла хищницу. Олимпиада мирно живет с 

6 февраля 2014, 02:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна