12
26
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок

Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок

Утром 20 октября в городе  Елизово на Камчатке имело место чрезвычайное происшествие. На местный рынок забрел бурый медведь, но поймать его не успели.
Кадры этого инцидента сейчас активно распространяются в интернете. Очевидцы с ужасом рассказывают, как через калитку рынка, возле 

20 октября 2017, 05:19
10-летний мальчик выжил после падения в Ниагарский водопад

10-летний мальчик выжил после падения в Ниагарский водопад

Чрезвычайное происшествие случилось в канадской провинции Онтарио, где 10-летний мальчик сорвался в бушующий Ниагарский водопад. Все произошло в тот момент, когда школьник позировал матери. Женщина фотографировала сына, прислонившись к перилам смотровой площадки всемирно известной достопримечательности.
Неожиданно потеряв равновесие, ребенок на 

19 октября 2017, 03:25
Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

Авиационное ДТП: во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

Легкомоторный летательный аппарат Cessna, приземлившийся вчера вечером на трассу во Флориде, столкнулся с двумя машинами. Об этом необычном дорожно-транспортном происшествии рассказал телеканал Fox News.
По сведениям сотрудников правоохранительных органов, в результате этого инцидента пострадали пять человек. Троим из них, в 

19 октября 2017, 10:02
Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека

Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека

Необычное чрезвычайное происшествие  в канадской провинции Британская Колумбия. Утечка аммиака, которая произошла на хоккейной арене, стала причиной гибели трех человек. Кроме того, за ней последовала  массовая эвакуация местного населения
Как сообщают заокеанские информагентства, инцидент сучился в городе Ферни. Погибших может 

18 октября 2017, 02:23
Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

Во всю глотку: Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее британскому рыбаку

В Великобритании рыба вида европейская солея буквально запрыгнула в горло поймавшему ее молодому человеку, когда тот ее на радостях  поцеловал. Застрявший в дыхательных путях представитель фауны спровоцировал остановку сердца у рыбака. Пострадавшему в этой невероятной истории  чудом удалось спасти жизнь 

16 октября 2017, 05:08
Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Жительница Великобритании продает свой дом в центре Лондона за символическую сумму в 3 доллара. Об этом сообщает Рейтер. Жилье находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Темзы.
Как следует из объявления, речь идет о  трехкомнатном доме с садом. 

16 октября 2017, 09:50
Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

Член английского кабмина Сэм Джима рассказал журналистам о новых инициативах, относящихся к жизни бывших заключенных в Великобритании. Как рассказывают местные информагентства, министр выступил с идеей запретить судимым гражданам, которые отбыли наказание, употреблять алкогольные напитки, играть в азартные игры и даже 

13 октября 2017, 10:26
Законопроект об увеличении рекламы на региональном ТВ внесли в Госдуму

Законопроект об увеличении рекламы на региональном ТВ внесли в Госдуму

Кабмин внес в Государственную думу законопроект об увеличении разрешенной длительности рекламы посредством бегущей строки на региональных телевизионных каналах. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.
Законопроект предлагает увеличить для телеканалов, вещающих менее чем в половине регионов Российской 

3 октября 2017, 11:04
Горный воздух: Британские спасатели эвакуировали с горной вершины туристов, накурившихся марихуаны

Горный воздух: Британские спасатели эвакуировали с горной вершины туристов, накурившихся марихуаны

Группа туристов застряла на горной вершине в Англии из-за употребления марихуаны. Дело дошло до того, что молодым людям понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в графстве Камбрия на северо-западе страны.
Как рассказывают европейские агентства, четверо туристов забралась на вершину Скофелл-Пайк высотой 

26 сентября 2017, 12:29
На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге

На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге

В Испании телеведущий Хуан Медио неожиданно для работников студии и всех телезрителей разыграл свою коллегу Еву Руиз в прямом эфире. Ему пришла в голову мысль разрезать ее платье ножницами.
На кадрах хорошо видно, как Хуан делает несколько разрезов на платье 

13 сентября 2017, 02:05
Ответил за слова: ведущий Sky News рассмешил всех, расстроившись в прямом эфире из-за оговорки

Ответил за слова: ведущий Sky News рассмешил всех, расстроившись в прямом эфире из-за оговорки

Ведущий Sky News оговорился в прямом эфире и, не сумев сдержать эмоций, схватился за голову. Это случилось с известным в Великобритании Джоном Крейгом во время одного из выпусков новостей.
Оговорка настолько сильно расстроила мужчину, что он прервал свой рассказ, передают 

8 сентября 2017, 04:13
Российские телеканалы смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

Российские телеканалы смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

Руководство российского Министерства культуры собирается инициировать отмену удостоверений для демонстрации фильмов на телевидении. Такую позицию объясняют сложной формулировкой закона.
Речь идет о реформировании закона «О поддержке кинематографии государством». Если проект будет поддержан, для показа картин по кабельному, эфирному и спутниковому 

8 сентября 2017, 03:24
Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
Кадры мрачного молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск 

22 июня 2017, 12:42
В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре случился скандал на борту самолета бюджетной авиакомпании "Победа". Волейболиста ново-уренгойского клуба "Факел" Александра Кимерова ссадили с рейса после того, как он поменялся местами с одной из пассажирок без разрешения стюардессы. Молодой человек с ростом 2 метра 15 сантиметров 

15 марта 2017, 11:53
В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей

В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей

Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
О скандальном инциденте "ТЕРРЕ" рассказал владелец одного из гаражей, который обнаружил на месте построек руины. Никаких уведомлений о сносе недвижимости, по его словам, собственникам не 

7 ноября 2016, 03:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.