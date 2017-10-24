Популярная английская исполнительница Gemma Collins, обладательница пышных форм, в процессе недавнего выступления на фестивале Best TV Show рухнула в дыру на сцене. Об этом резонансном инциденте рассказывают зарубежные информагентства.
Телезвезда появилась на сцене, чтобы назвать победителя в номинации «Лучшее ТВ-шоу», и вдруг неожиданно провалилась в специальный люк. Казус попал в прямой эфир телеканала BBC, который вел трансляцию фестиваля, и моментально стал суперпопулярным среди пользователей интернета. К счастью, все обошлось без травм.
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