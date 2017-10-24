В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.

О скандальном инциденте "ТЕРРЕ" рассказал владелец одного из гаражей, который обнаружил на месте построек руины. Никаких уведомлений о сносе недвижимости, по его словам, собственникам не …