Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид Американские ученые из агентства NASA рассказали об астероиде размером 20-30 метров, который пройдет недалеко от Земли в самое ближайшее время. Об этом сегодня информируют зарубежные агентства.

По мнению ученых из Соединенных Штатов, не исключена вероятность того, что в перспективе он …