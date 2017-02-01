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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
Как выяснили ученые, люди, которые до наступления 65-лет потеряли больше пяти зубов, могут скончаться ранее положенного 

1 февраля 2017, 09:36
Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Дальневосточные ученые обнаружили сотни новых морских организмов

Российские ученые открыли 500 прежде неизвестных организмов. Исследования Курило-Камчатского желоба проводили участники интернациональной экспедиции KuramBio II. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного отделения РАН.
В подавляющем большинстве речь идет об открытии разнообразных беспозвоночных организмов, которые прежде не изучались официальной наукой. В 

31 января 2017, 05:07
Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini смог передать ученым снимки кольца Сатурна с рекордно высоким разрешением. Фотографии были получены лабораторией американского космического агентства NASA.
Недавно межпланетная станция Cassini была выведена на финальный этап своей космической миссии. Изображения с кольцами Сатурна поступали специалистам США и 

31 января 2017, 03:37
Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Китайские ученые определили, что представлял собой древнейший предок человека. Как утверждается, он напоминал собой один большой рот. Как рассказывается в издании Nature, он получил наименование Saccorhytus и отнесен к отряду так называемых вторичноротых.
По словам профессора Цзянь Хана из Северо-Западного 

31 января 2017, 02:18
Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Американские ученые из агентства NASA рассказали об астероиде размером 20-30 метров, который пройдет недалеко от Земли в самое ближайшее время. Об этом сегодня информируют зарубежные агентства.
По мнению ученых из Соединенных Штатов, не исключена вероятность того, что в перспективе он 

30 января 2017, 10:34
Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые NASA разработали тест для выявления инопланетной жизни

Ученые из космического ведомства Соединенных Штатов утверждают, что создали принципиально новый способ, который дает возможность отыскать присутствие жизни на разных планетах. По их словам, благодаря анализу аминокислот появится возможность обнаружить инопланетян.
Как поясняют ученые, для этого потребуется получить пробу льда 

30 января 2017, 09:31
Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии грузового «Прогресса»

Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии грузового «Прогресса»

Роскосмос проинформировал американское космическое агентство NASA о причинах гибели космического грузовика "Прогресс МС-04". Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.
По словам Рогозина, ситуация сложилась неординарная, так как у корабля пропала телеметрия. В конечном итоге сотрудники 

19 января 2017, 04:40
Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
Как сообщается, ученые провели серию исследований с микробами различных видов. Они живут в бескислородных условиях 

17 января 2017, 05:26
Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые американского космического агентства NASA обнародовали фотографию инопланетянина, который охотится за марсоходом Curiosity. Специалисты говорят, что это живое существо.
Как сообщают зарубежные СМИ, появилось подтверждение того, что люди являются не единственными разумными существами во Вселенной. Впрочем, доказательств по поводу перемещений 

16 января 2017, 11:01
Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический предмет

Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический предмет

Аппарат Curiosity нашел на Марсе очередной метеорит. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на ученых космического агентства NASA.
По сведениям исследователей, метеорит состоит из металла и имеет серый цвет со своеобразным блеском. На его поверхности имеется ряд углублений, которые 

16 января 2017, 09:19
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
Находка выделялась на фоне однообразного рельефа Красной 

10 января 2017, 02:02
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