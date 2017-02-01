Ученые NASA нашли на поверхности Марса гигантские структуры размером с 16-этажный дом и прочие загадочные объекты. Об этом сообщает издание The Sun.
Обнаруженным образованиям дали наименование «ломаные гребни». Их отличает оригинальная структура с острыми краями. Многие гребни напоминают острые лезвия и достигают размеров 16-этажного дома.
Уфологи и сторонники версий о внеземных цивилизациях сразу распространили информацию об открытии «многоквартирных домов» доисторических обитателей Марса. При этом представители официальных научных кругов говорят, что «ломаные гребни» возникли без участия инопланетного разума.
По словам специалистов, таинственные образования на марсианской поверхности появились несколько миллионов лет назад и имеют вулканическое происхождение. Особая структура появилась оттого, что лава протекала по уже сложившимся трещинам.
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