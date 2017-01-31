Ученые из Университета Торонто в процессе исследований установили оптимальное число сексуальных контактов в неделю. Они считают, что для продолжительных отношений нужно не так много интимной близости, информирует Social Psycological and Personality Science.
Ученые на протяжении 25 лет систематически проводили соцопросы семейных пар. В общей сложности в исследованиях были задействованы свыше 25 тысяч добровольцев.
После анализа собранных сведений оказалось, что семейное счастье не особо зависит от количества любовных утех. По словам ученых, многие пары, которые занимались сексом несколько раз в неделю, были такими же крепкими, как и те, у которых половые контакты были лишь один раз в 7 дней.
В итоге специалисты резюмировали: оптимальный вариант для пар - минимум один раз в неделю. Ну, а поскольку в этом вопросе многое зависит от индивидуальных особенностей, то если мужчина и женщина хотят гораздо большего, то ученые рекомендуют давать волю своим желаниям.
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