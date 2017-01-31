Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.

По заверению ученых, в течение нескольких миллионов …