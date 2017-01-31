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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Ученые нашли связь между сбросом веса и количеством сна

Ученые нашли связь между сбросом веса и количеством сна

Ожирение отрицательно отражается на качестве и длительности сна людей. Такое утверждение сделали австралийские ученые после продолжительных исследований.
В серии экспериментов принимали участие 42 человека с избыточной массой тела. Главной задачей специалистов было определение зависимости сна человека от веса. В конечном 

31 января 2017, 09:55
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов 

31 января 2017, 09:35
Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа

Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
Это открытие 

31 января 2017, 09:33
Ученые открыли в недрах Земли «фабрику по производству воды»

Ученые открыли в недрах Земли «фабрику по производству воды»

Большая часть всей воды на поверхности нашей планеты была получена в результате реакций в земных недрах, а не поступила из космоса после бомбардировки астероидами. Так утверждают ученые, которые обнаружили доказательства происхождения воды.
Результаты исследования появились на страницах издания Earth and 

30 января 2017, 05:19
Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Норвежские ученые провели исследование на тему отношения мужчин и женщин к сексу на одну ночь. В итоге оказалось, что среди женщин гораздо больше готовых к таким отношениям, чем среди представителей сильного пола.
В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на 

24 января 2017, 10:51
Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Чувство любви мужчины к женщине могло появиться вследствие инстинкта, заставляющего отца защищать своих детей. Такое умозаключение сделали ученые, исследовавшие поведение обезьян и дельфинов.
В процессе экспериментов было проанализировано поведение млекопитающих, которые по умственным способностям наиболее близки к людям. Из специфики 

20 января 2017, 09:35
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
Как 

30 декабря 2016, 01:01
В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

Курьёзный случай произошел в Тольятти 15 декабря, видеозапись появилась в соцсетях.
 
«Он попросил одного из пиццамейкеров запечь кольцо в пиццу и, когда девушка обнаружила необычную "начинку", парень пошел в комнату для персонала, где его уже дожидался саксофонист и букет 
24 декабря 2016, 04:25
Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов 

22 декабря 2016, 04:50
Ученые выяснили, в какой день недели люди чаще изменяют друг другу

Ученые выяснили, в какой день недели люди чаще изменяют друг другу

В ходе масштабного исследования на сайте знакомств американские ученые определили, что наиболее часто люди изменяют своим партнерам по средам. Всего было опрошено 170 000 человек, имеющих постоянные отношения. Также эксперты узнали у респондентов, какие причины заставляют их искать секс на стороне. 

Реже всего измены происходят 

18 декабря 2016, 10:26
Ученые установили, какие женщины больше нравятся мужчинам

Ученые установили, какие женщины больше нравятся мужчинам

Ученые из Университета Техаса вместе с психологами из Калифорнии в процессе исследований установили, какие женщины больше всего нравятся мужчинам. Оказывается, представителей сильного пола не привлекают умные дамы. При этом речь идет именно о постоянной спутнице, а не о мимолётных увлечениях.

1 декабря 2016, 10:52
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