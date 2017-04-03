Ученые определили полезные и вредные позы для сна В процессе масштабных исследований ученые установили, какая поза для сна считается полезной, а какая может нанести вред здоровью человека. От нее зависит работа внутренних органов, иммунитет и многое другое.

По словам ученых, самым полезным для людей является сон на левом …