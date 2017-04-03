Британские ученые установили, в каких странах появляются на свет наиболее спокойные и самые раздражительные младенцы. Эксперты проанализировали сведения о детях из разных государств.
В процессе исследования специалисты вычислили, сколько именно времени капризничают новорожденные. Как оказалось, самые плаксивые дети рождаются в Британии, Италии, Канаде и Голландии. А вот спокойные чаще родом из Японии, Германии и Дании.
Пока специалисты не в состоянии дать аргументированное объяснение результатам исследования. Возможно, все связано с генетическими аспектами.
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