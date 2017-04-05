5
02
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d888   .d8888b.    .d88888b.    .d8888b.              .d8888b.    .d8888b.  
 d88P"   d88P  Y88b  d88P" "Y88b  d88P  Y88b            d88P  Y88b  d88P  Y88b 
 888     888    888  888     888  888    888            888         888    888 
 888888  888         888     888  Y88b. d888  888  888  888d888b.   888        
 888     888  88888  888     888   "Y888P888  888  888  888P "Y88b  888  88888 
 888     888    888  888 Y8b 888         888  Y88  88P  888    888  888    888 
 888     Y88b  d88P  Y88b.Y8b88P  Y88b  d88P   Y8bd8P   Y88b  d88P  Y88b  d88P 
 888      "Y8888P88   "Y888888"    "Y8888P"     Y88P     "Y8888P"    "Y8888P88 
                            Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые «научили» стекло для смартфонов восстанавливаться

Ученые «научили» стекло для смартфонов восстанавливаться

Новый материал разработали американские ученые (Калифорнийский университет, Риверсайд, США).  Устойчивый к царапинам и порезам, очень гибкий, он способен восстановиться даже в случае разорванного пополам образца. Прозрачная, проводящая электричество новинка – идеальное решение для использования в качестве стекла для смартфонов или 

5 апреля 2017, 03:59
Ученые представили доказательства существования снежного человека

Ученые представили доказательства существования снежного человека

Канадские ученые представили косвенное доказательство существования снежного человека. Это загадочное существо до сих пор не было поймано, а вот разговоры о нем ведутся на протяжении многих лет, обрастая всевозможными легендами.
На этот раз в процессе исследования жизни диких животных ученые 

5 апреля 2017, 03:09
Ученые обнаружили следы трех древних землетрясений в Горном Алтае

Ученые обнаружили следы трех древних землетрясений в Горном Алтае

Российские ученые обнаружили на Алтае следы трех мощных древних землетрясений. Они произошли с интервалом в 2000-2500 лет, сообщается на страницах издания International Geology Review.
Как рассказывают отечественные СМИ, найденный разломный участок находится на расстоянии одного километра от планируемой трассы газопровода 

5 апреля 2017, 02:39
Ученые открыли способ обратить старение вспять

Ученые открыли способ обратить старение вспять

Ученые открыли способ возвратить молодость с помощью средства, которое тормозит процесс клеточного старения. О своем исследовании рассказали корейские специалисты на страницах зарубежных изданий.
Акцент  был сделан на способах замедлить процесс деградации лизосом, следствием которого и оказывается клеточное старение. Оказалось, что 

5 апреля 2017, 02:01
На Дальнем Востоке придумали наношоколад с морской капустой

На Дальнем Востоке придумали наношоколад с морской капустой

О появлении нового необычного продукта информирует сайт Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Наношоколад отличается очень небольшим размером частиц ингредиентов и специфическими питательными свойствами.
Как объясняют специалисты, микроскопический размер частиц какао и морской капусты дает возможность обеспечить более высокую усвояемость в организме 

29 марта 2017, 11:00
Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Аспирант из Перми Алексей Сосунов разрабатывает высокоэффективные супербатарейки для автомобилей, квадрокоптеров и смартфонов. На реализацию проекта ему выделен грант в 500 тысяч рублей, рассказывают российские агентства.
Молодой исследователь победил в федеральной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ». В основе разработки лежит 

23 марта 2017, 05:27
Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
Как выяснили ученые, люди, которые до наступления 65-лет потеряли больше пяти зубов, могут скончаться ранее положенного 

1 февраля 2017, 09:36
Ученые: Cчастливая личная жизнь влияет на состояние зубов

Ученые: Cчастливая личная жизнь влияет на состояние зубов

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что у людей с счастливой и гармоничной личой жизнью состояние здоровья зубов намного лучше. В исследовании приняли участие 265 человек.
Среди испытуемых ученые выявили тех, кто пытается избежать эмоциональной близости или переживает из-за того, 

23 ноября 2016, 04:00
Ученые выяснили, как зубы влияют на сексуальную привлекательность

Ученые выяснили, как зубы влияют на сексуальную привлекательность

Ученые установили, что зубы человека отвечают за его сексуальную привлекательность в глазах партнера. Как утверждают палеонтологи Университета Витватерсранда и французские специалисты European Synchrotron Radiation Facility, за идеальную форму челюсти люди должны быть благодарны млекопитающим, которые обитали 300 млн лет назад.

16 ноября 2016, 12:11
Ученые научились определять по зубам причину смерти

Ученые научились определять по зубам причину смерти

По сведениям издания PLOS ONE, посредством изотопного анализа зубных тканей ученые установили, вследствие чего умерли ирландцы в XIX веке. Продолжительными исследованиями брэдфордских специалистов доказано, что по химическому составу дентина можно определить причину голодной смерти.
Осуществив анализ соотношения углеродных и азотных 

11 августа 2016, 10:55
Ученые из МГУ создали безвредные наночастицы из кремния для лечения рака

Ученые из МГУ создали безвредные наночастицы из кремния для лечения рака

Ученые из Московского государственного университета в сотрудничестве с немецкими коллегами разработали наночастицы из кремния, которые способны проникать в раковые клетки и убивать их при помощи своей "начинки". При этом, как утверждается, не наносится вред остальной части организма.
Специалисты поясняют: современные 

20 июля 2016, 05:03
Ученые спасут мир с помощью углеродных нанотрубок

Ученые спасут мир с помощью углеродных нанотрубок

Специалисты Института катализа СО РАН заявили о том, что ими разработана нанотехнология, способная, как утверждается, обеспечить максимальное энергосбережение. Речь идет об изучении углеродных нанотрубок в виде свернутого в цилиндр вещества графен, которое находится в обычном графите, используемом, например, в черчении. 
2 декабря 2015, 08:22
Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола

Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола

На приеме у стоматолога московская пенсионерка планировала расстаться с больным зубом, а рассталась с жизнью. Это случилось вскоре после инъекции обезболивающего средства «Ультракаин».
 
ЧП произошло в платной стоматологической клинике на Мичуринском проспекте в Москве. 64-летняя гражданка Н. Михалёва обратилась туда 
25 июня 2015, 03:05
Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов

Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов

Елена Столяренко, представлявшая Самарскую область в финале чемпионата стоматологического мастерства, который состоялся в Пензе, признана лучшей в номинации «Художественная реставрация зубов». Она награждена дипломом чемпиона России от Стоматологической ассоциации страны.

Победительница – выпускница Самарского государственного медуниверситета, сейчас работает в 
25 июня 2015, 10:33
В Сызрани врач-стоматолог сломал пациентке челюсть при удалении зуба

В Сызрани врач-стоматолог сломал пациентке челюсть при удалении зуба

Пострадавшая женщина предъявила иск о взыскании материального ущерба в связи с причинением вреда здоровью. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, инцидент произошел в Сызрани в медчасти ОАО «Пластик» в сентябре 2013 года.

Врач-стоматолог, который принимал женщину, принял решение об 
26 февраля 2015, 03:01
В Самаре можно будет бесплатно проверить состояние зубов

В Самаре можно будет бесплатно проверить состояние зубов

В областном столичном центре пройдет акция, приуроченная к Международному дню стоматологического здоровья. Все жители Самары смогут бесплатно проверить состояние зубов.
16 сентября в поликлинике на ул. Клинической, 39, с 9:00 до 13:00 можно пройти диагностику, после которой каждый пришедший получит 

15 сентября 2014, 04:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна