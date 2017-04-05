В Самаре можно будет бесплатно проверить состояние зубов В областном столичном центре пройдет акция, приуроченная к Международному дню стоматологического здоровья. Все жители Самары смогут бесплатно проверить состояние зубов.

16 сентября в поликлинике на ул. Клинической, 39, с 9:00 до 13:00 можно пройти диагностику, после которой каждый пришедший получит …