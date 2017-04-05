Российские специалисты создали посредством нанотехнологий уникальный материал, способный предотвращать возникновение кариеса на протяжении всей жизни. Как утверждается, он обеспечивает зубам сверхвысокую степень защиты зубов от микроорганизмов. Открытие сделали ученые из отечественного НИТУ "МИСиС".
Эксперты уже назвали изобретение революцией в области стоматологии. Антибактериальный материал можно применять не только в пломбах, но и в других стоматологических материалах. Серия его испытаний завершилась вполне успешно.
Представители российского вуза на протяжении долгого времени изучали наночастицы, включающие оксиды титана, цинка, железа и других металлов. Многочисленные опыты дают возможность утверждать, что эти элементы могут уничтожать бактерии при их относительно небольшом скоплении и выполнять свои функции на протяжении всей жизни имплантата.
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